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接受性招待 監獄管理員 判刑4年半

聯合報 / 記者林孟潔／台北報導

台中監獄發生管理員接受性招待案件。 圖／聯合報系資料照片
台中監獄發生管理員接受性招待案件。 圖／聯合報系資料照片

台中監獄前管理員汪致誠，二○一三年間接受飲宴、性招待等，受託特別關照涉貪汙罪入監服刑的李姓前警官，另受託幫受刑人夾帶毛巾、茶葉、香菸等物，最高法院維持二審判決，依貪汙罪判汪四年六月徒刑，褫奪公權二年，全案定讞。

法院審理時汪坦承有去吃海鮮，也有去喝花酒、帶小姐出場，但辯稱費用是由友人代墊，他事後都有歸還，並未獲得不正利益跟意圖；另轉交茶葉、毛巾、香菸等物品，只是違反「行政內規」，但法官不採信說詞。

汪致誠二○一三年九月間接受黃姓友人請託，夾帶長壽菸給一名趙姓收容人；同年十二月，汪又接受張姓友人請託，夾帶三斤茶葉給服刑中的弟弟；二○一四年六月，他又與另名監所管理員陳財明，接受盧姓友人請託，幫簡姓受刑人夾帶十條毛巾。

汪致誠另被查出，二○一三年十月接受黃姓友人邀約吃海鮮，隨後再到理容ＫＴＶ飲酒，並帶小姐出場性交易，全部都由黃埋單；黃希望藉此讓汪在監獄能特別關照涉貪入獄服刑的李姓警官。

法院一審依貪汙等罪判汪應執行七年徒刑，褫奪公權三年；二審改判四年六月，褫奪公權二年；另外，陳財明一審被判刑二年十月，褫奪公權二年，二審改判一年十月徒刑，褫奪公權一年。

監獄 貪汙 受刑人

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