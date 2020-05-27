樁腳向親友買1票 恆春鎮長判當選無效確定

屏東縣恆春鎮長盧玉棟前年底連任，但被檢察官和對手張榮志提當選無效之訴，一審認定盧授意2名樁腳替他買票，判當選無效。二審高雄高分院改認定其中1名樁腳沒買票，但仍有一名樁腳吳姓男子交付2000元給表哥，是出自盧玉棟容任競選團隊出資及指示，今維持原判，盧當選無效確定。

盧玉棟（62歲）今天下午接獲本報記者詢問對於判決看法，僅說「一生清白從政，對得起良心」。無黨籍的盧玉棟曾任6屆恆春鎮民代表，2014年轉戰鎮長成功當選，2018年以47%得票率連任。

判決指出，住恆春鎮大光里、擔任保全的吳姓男子，被查獲在2018年11月24日投票日當天上午，在住處旁交付也住同里的表哥2000元，其中1000元是要求投給盧玉棟，另1000元委託表哥到盧團隊攤位幫忙拉票。

合議庭認為，吳桂林當保全月薪2萬5000元，資力不豐，行賄對象是表哥，應不太可能是吳自己出資，加上投票當天他原被分配到盧玉棟的攤位協助拉票，臨時調整任務去載送行動不便里民去投票，改請表哥前往，才交付2000元，其中1000是拉票費用，可見是盧玉棟競選團隊的出資及指示。

合議庭也指，依經驗法則候選人不可能自己買票，但輔選幹部、助選人員仍會聽從指示才行動，不會擅自行賄，所以盧玉棟縱使沒擬定買票策略，也是在知情、容任下，利用競選團隊交付款項給吳姓男子，涉選罷法的投票行賄行為。