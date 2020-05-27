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恆春鎮長盧玉棟當選無效定讞 3個月內補選

中央社 / 屏東縣27日電

屏東縣恆春鎮長盧玉棟因選舉過程涉嫌賄選買票，今天下午高等法院高雄分院二審判決「當選無效」定讞，鎮長出缺將在3個月內補選。

盧玉棟於民國107年九合一選舉成功連任，但被對手前縣議員張榮志控告賄選，屏東地檢署調查後，認為盧玉棟的2名樁腳邱證錩與吳桂林分別以1票新台幣800元及1000元為他買票，提出當選無效之訴，一審法官判決，認為盧玉棟確有授意2人買票，判決當選無效，盧玉棟不服上訴。

高等法院高雄分院今天二審判決，駁回盧玉棟的上訴，盧玉棟恆春鎮長當選無效確定。盧玉棟對媒體發表「問心無愧」的看法；張榮志在聽到判決結果後表示，「還我一個公道」。

屏東縣政府選委會表示，將在判決日起3個月內完成補選。

而二審判決還沒出爐前，想要角逐鎮長出缺的人選已蠢蠢欲動，盧玉棟曾在公開場合提到，「會有支持人選參選」。

農民出身的盧玉棟擔任恆春鎮長時評價兩極，曾為了爭取核三廠提高回饋金，拒絕配合核三廠的演練，為了推銷觀光，名片印上類似中共五星旗的5顆星星；但也曾為爭取恆春快速道路，從恆春跑步到南州，任內首創鎮民結婚補助、調高生育補助、敬老金。

屏東縣政府 恆春 當選無效

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