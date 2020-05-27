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朱雪璋比武傷人判6年未報到發監 檢警拘提中將發布通緝

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

朱雪璋。本報資料照片
朱雪璋。本報資料照片
正心道場空手道館負責人朱雪璋不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，朱拿刀具砍擊王左肩、背部和左小腿致左腓長肌斷裂。最高法院日前依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞。朱未報到發監，台北地檢署已簽發拘票，指揮大安分局拘提，若今日深夜未果，檢方28日將發布通緝。

朱雪璋與妻子吳佩樺同住道場樓上，因王毓霖和蔡櫂全2016年1月間在正心道場前拍攝挖鼻孔、比中指的照片，朱認為是挑釁，當年2月16日以「切磋武藝」之名邀兩人來到道場。道場秘書朱家瑩先拿襪子套住朝道場拍攝的監視器鏡頭，朱雪璋糾集一票人到道場助陣。

當王毓霖、蔡櫂全和朋友、武術裁判抵達時，只有王、蔡和武術裁判詹前賢獲准進入，但3人才進門，朱雪璋看到王毓霖拿手機直播，隨即指示夥伴奪機，朱妻吳佩樺呼喊十多名在逃生門外等待的同夥入內，王等3人遭襲。

當警車與救護車抵達時，施暴的十多人循原路離去，直到晚間11點5分，朱雪璋才開啟道場大門讓人救助。

朱雪璋聲稱當天是3對3比武，後來有他不認識的黑衣人衝進道館，他出手是為了「保護妻小」，屬於正當防衛，至於刀械則是王毓霖帶去的，指王持刀不慎砍到自己，還反控王毓霖也攻擊他。

最高法院認為，台灣高等法院就朱雪璋如何基於重傷害故意拿刀砍王毓霖已逐一說明，認為朱的辯詞不足採信，他上訴三審不符合法定要件，於5月20日駁回定讞。

朱雪璋 裁判 直播

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