必比登名店「榮榮園」商標遭侵權 經營商二審逆轉勝

台北知名餐廳「榮榮園」2013年易主由邑饌餐飲管理顧問股份有限公司接手，但2015年2月以店名申請商標後，坊間仍有人打著餐廳招牌販售調理包；邑饌為此提告販售調理包的興凱生化股份有限公司侵權，求償262萬餘元並登報道歉，智慧財產法院審理，一審敗訴，上訴二審後，逆轉獲賠72萬餘元。可上訴。

據調查，「榮榮園」創立於1965年，原由黃呈郎（已歿）、李桂榮夫婦共同經營，以道地江浙菜聞名遐邇，2013年易主邑饌後，饕客仍絡繹不絕，2016年獲台北市政府「臺北老味道」活動推薦，更獲得2019米其林必比登推薦；但是，邑饌2016年註冊商標後，發現興凱仍打著餐廳招牌販售「紅燒肘子」、「冰糖牛尾」等調理包，甚至以「園榮榮」申請商標。

邑饌興訟指出，興凱的施姓名義負責人雖然在2008年左右曾和黃呈郎夫婦合作，但雙方當時有約定2年授權期限，李桂榮也曾打電話到興凱，通知餐廳易主。然而，興凱明知授權期間已結束，仍使用「榮榮園」賣調理包，另註冊「園榮榮」商標，明顯侵害商標權，其公司與名義、實際負責人應連帶賠償262萬6000元並登報道歉。

審理時，興凱強調自己是善意先使用，且收到邑饌侵權行為制止函後即主動下架商品，無侵害邑饌商標的故意和過失。興凱另主張邑饌2016年已從市場購得商品，但未採取任何行動，遲至2018年9月才提出告訴，也逾2年時效，實無求償理由。

智財法院一審調查，黃呈郎夫婦明知施姓負責人在合約到期後仍打著「榮榮園」賣調理包，但沒有明示制止，甚至黃呈郎仍有教施男坐在，認定雙方至少有「默示授權」關係，授權關係仍存在，所以駁回邑饌求償。

但是，智財法院二審調查，「榮榮園」不是興凱自創品牌，卻在2015年12月間以「園榮榮」申請商標，顯見其有仿襲意圖，並非善意。此外，興凱申請的「園榮榮」因與「榮榮園」近似，被智慧財產局認定有混淆消費者疑慮而駁回，施男在收到駁回理由通知書時，也應知「榮榮園」商標權人為邑饌，並非黃呈郎夫婦。