朱雪璋判刑6年有逃亡可能 檢警拘提中
台北市大安區光信里前里長朱雪璋被控持刀砍傷王姓男子肩、腿，最高法院判刑6年確定。負責執行的台北地檢署研判朱男有逃亡可能，指揮警方拘提朱男，不排除發布通緝。
判決指出，朱雪璋於民國105年2月間不滿王姓男子在他經營的道場前拍攝挑釁照片，透過臉書以切磋武藝之名邀請王男，另方面則找來超過20人埋伏於道場樓梯間，王男當天晚間與蔡姓友人等人赴約。
朱雪璋見王男拿出手機直播，命人取走手機並摔在地上。朱妻隨即呼喊通知埋伏的友人，眾人分以手腳或持鋁棒、木劍圍毆王男等人。朱雪璋甚至拿出刀具，朝已跪在地上的王男左肩、背部、左小腿揮砍。
最高法院20日依重傷害未遂罪判處朱雪璋6年徒刑確定。負責執行的北檢日前接獲通報，朱男有逃亡的可能，檢察官隨即傳喚朱男未到，開出拘票，指揮台北市大安警分局拘提朱男，若拘提不到，將發布通緝。
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