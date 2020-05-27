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劉樂妍期約1人賄選被訴 律師：罷韓送口罩影響才大
藝人劉樂妍被控以減租1000元為由，期約女房客返鄉投票，票投台北市議員羅智強，依違反選罷法起訴；台北地院今天開庭，劉女因故沒出庭，劉女辯護律師鄭志政說，「罷韓」團體送口罩影響才叫大，劉女最多影響1個人。
鄭志政還說，被劉樂妍慫恿的女房客後來也沒有去投票，劉女是否真的構成違反選罷法，恐怕有法律上的爭執；他說，要成立違反選罷法犯罪，必須要有合意、對價、有影響投票結果的構成要件才算，批檢察官起訴有爭議。
鄭志政說，劉樂妍的高姓女房客是否和劉女合意，連檢察官都懷疑，且高女是和劉樂妍對話、應付一下而已，如何認定劉女違反選罷法？鄭說，羅智強的議員當選票數，遠超過第2高票當選人，加上高姓女子根本沒去投票，主張劉樂妍不違法。
鄭志政說，劉樂妍最近接到大陸的工作機會，甚至會到甘肅上班，短時間無法回台灣開庭，最快要等到7月、8月才能回台灣，不過，法官不接受律師所稱劉女不出庭的理由，要求律師3周之內盡快與劉女討論出可出庭的時間庭呈，以安排庭期審案。
檢方起訴指出，劉樂妍在2018年「九合一」大選前，在臉書貼出與高姓女房客的對話，內容為要求高女回家投票，並支持羅智強；劉女在臉書上貼「這個月房租，我給你減1000塊」等，檢察官分案查辦認劉女涉賄，依違反公職人員選舉罷免法起訴劉樂妍。
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