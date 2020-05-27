快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油漆工縱火燒死老闆一家3口 三度判死最高法院撤銷

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片
油漆工李昆霖工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少，4年前到油漆行縱火，造成業者一家三口死亡，一審、二審及更一審三度依殺人罪判李死刑，但最高法院今二度撤銷原判決，發回台中高分院更審。

最高法院指出，更一審判決認定李男引燃火源後，火勢瞬間外爆，他放火後離開，但和目擊證人所述、監視器畫面不符，且根據消防署函覆，李離開後1分2秒後才產生大量火光，原審未釐清上述事實，判決理由不備。

另外李否認放火及潑灑液體，也請求鑑定成因，更一審卻未深入究明，即對李採不利認定，有調查未盡之處；最後，更一審審理時，僅提示李的前案記錄表，讓李、律師表示意見後，就諭知調查證據完畢，開始言詞辯論，未依刑事訴訟法規定對科刑資料詳加調查，致李、律師無從對相關資料於量刑影響有表示意見的機會，訴訟程序難謂適法，且也未讓檢辯雙方就科刑相關資料互為辯論，難謂得當，因此撤銷原判決，發回更審。

李昆霖原受僱於何男經營的公司擔任油漆工，因在工地飲酒遭何告誡而辭職。2016年11月10日晚上，李結算工資，雙方又因工資數額認知不同而不快。同日稍晚，李昆霖因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，當場喧鬧遭警方帶回派出所。李昆霖將怨氣出在何身上，翌日凌晨涉在公司1樓、騎樓引燃堆放的甲苯等易燃物，火勢一發不可收拾，最終燒死3人。

一審認定李惡性重大至極，依殺人等罪判他死刑，二審也維持死刑，李不服遭判死刑，上訴最高法院，被最高法院撤銷發回更審；更一審今年3月再判李死刑。

死刑 殺人 刑事訴訟

延伸閱讀

終於被捕！燒死京阿尼36人自己也重傷 嫌犯10個月後樣貌曝光

京阿尼36死縱火案 嫌犯傷勢好轉遭警方依縱火、殺人逮捕

釀36死…日警正式逮捕京都動畫縱火嫌疑人 傳坦承犯案

吳宗憲合約糾紛 高院更一審判須還570萬不當得利

相關新聞

2人涉占嘉市動保園區物資 偽造文書法院裁定3、5萬交保

嘉義市動保園區黃姓約聘員及賴姓女子，涉嫌偽造棄養切結書、占用園區物資，嘉義縣調與廉政署南調組今天到相關處所搜索丶扣得帳冊...

樁腳向親友買1票 恆春鎮長判當選無效確定

屏東縣恆春鎮長盧玉棟前年底連任，但被檢察官和對手張榮志提當選無效之訴，一審認定盧授意2名樁腳替他買票，判當選無效。二審高...

指控債主強搬珠寶手錶抵債 文森保羅老闆涉誣告遭訴

專賣珠寶及保健食品的文森保羅免稅店，2018年間因欠債致王姓債主進入台北大直、高雄夢時代店「搬貨」。事後，文森保羅負責人...

朱雪璋比武傷人判6年未報到發監 檢警拘提中將發布通緝

正心道場空手道館負責人朱雪璋不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，朱拿刀具砍擊王左肩、背部和左小腿致左...

必比登名店「榮榮園」商標遭侵權 經營商二審逆轉勝

台北知名餐廳「榮榮園」2013年易主由邑饌餐飲管理顧問股份有限公司接手，但2015年2月以店名申請商標後，坊間仍有人打著...

恆春鎮長當選無效定讞 盧玉棟強調對得起良心

屏東縣恆春鎮長盧玉棟涉及賄選一審被屏東地院判當選無效，盧不服上訴，台灣高等法院高雄分院今天下午二審判決當選無效定讞，得知...

劉樂妍期約1人賄選被訴 律師：罷韓送口罩影響才大

藝人劉樂妍被控以減租1000元為由，期約女房客返鄉投票，票投台北市議員羅智強，依違反選罷法起訴；台北地院今天開庭，劉女因...

油漆工縱火燒死老闆一家3口 三度判死最高法院撤銷

油漆工李昆霖工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少，4年前到油漆行縱火，造成業者一家三口死亡，一審、二審及更一審三度依殺人罪判...

周玉蔻遭羅智強控誹謗無罪 他求償1千萬也成空

媒體人周玉蔻在政論節目與臉書指摘前總統馬英九幕僚、前總統府副秘書長羅智強是頂新集團「門神」，收取政治獻金，羅智強提告，檢...

遺棄植物人妻子、還用隱瞞卡債訴請離婚 法院判不准離

劉姓男子指控陳姓妻子，隱瞞積欠卡債，甚至為此自殺變成植物人，向法院訴請離婚。士林地方法院認為，兩人無法繼續經營夫妻生活，...

傳訊息恐嚇「戲說一姊」 他遭求償千萬判賠10萬元

本土劇女演員陳小菁（本名陳曉菁，現改名陳玟文）不滿被男子鍾福立恐嚇「做那麼多壞事」、「我看最好是公布給社會大眾知道」等語...

工程師台南街頭暴走狂飆 倒車衝撞警用機車挨12槍判3月

40歲林姓工程師去年12月23日凌晨駕車，違停在台南市永康區中山南路紅線上，2警員騎乘警用機車盤查，不但駕車逃逸，沿路蛇...

熱門新聞

女星何如芸爭小孩監護權 痛哭遭家暴：王敏錡外遇5年

相差40歲！人夫約女童嘿咻5次 拿150萬和解遭拒被判4年

扯！ 小六生被霸凌當眾打手槍 校方通報他性騷擾女同學

「烏特邦」錢櫃包廂辦淫亂派對 警：朝妨害風化偵辦

影／錢櫃「80人運動趴」遭踢爆！主辦人「韓大特」到案說明

新莊計程車突然開車門 一家3口騎車撞上摔一地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。