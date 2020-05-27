油漆工縱火燒死老闆一家3口 三度判死最高法院撤銷

最高法院。圖／聯合報系資料照片 油漆工李昆霖工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少，4年前到油漆行縱火，造成業者一家三口死亡，一審、二審及更一審三度依殺人罪判李死刑，但最高法院今二度撤銷原判決，發回台中高分院更審。

最高法院指出，更一審判決認定李男引燃火源後，火勢瞬間外爆，他放火後離開，但和目擊證人所述、監視器畫面不符，且根據消防署函覆，李離開後1分2秒後才產生大量火光，原審未釐清上述事實，判決理由不備。

另外李否認放火及潑灑液體，也請求鑑定成因，更一審卻未深入究明，即對李採不利認定，有調查未盡之處；最後，更一審審理時，僅提示李的前案記錄表，讓李、律師表示意見後，就諭知調查證據完畢，開始言詞辯論，未依刑事訴訟法規定對科刑資料詳加調查，致李、律師無從對相關資料於量刑影響有表示意見的機會，訴訟程序難謂適法，且也未讓檢辯雙方就科刑相關資料互為辯論，難謂得當，因此撤銷原判決，發回更審。

李昆霖原受僱於何男經營的公司擔任油漆工，因在工地飲酒遭何告誡而辭職。2016年11月10日晚上，李結算工資，雙方又因工資數額認知不同而不快。同日稍晚，李昆霖因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，當場喧鬧遭警方帶回派出所。李昆霖將怨氣出在何身上，翌日凌晨涉在公司1樓、騎樓引燃堆放的甲苯等易燃物，火勢一發不可收拾，最終燒死3人。

一審認定李惡性重大至極，依殺人等罪判他死刑，二審也維持死刑，李不服遭判死刑，上訴最高法院，被最高法院撤銷發回更審；更一審今年3月再判李死刑。