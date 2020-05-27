影／疫情緩 矯正署「在監」7小朋友恢復出監學習
法務部矯正署辦理受刑人攜子入監處遇，去年起推動2歲以上幼兒送托方案，讓小朋友可以出監到學校上課，不過，今年2月因疫情關係，小朋友暫時不能出監上學，現在疫情趨緩，下月1日起小朋友可望重返校園學習。
目前攜子入監帶著小朋友一起「服刑」、且符合出監學習條件的小朋友共有7人，分別是桃園女監有2人、台中女監有2人、高雄女監有1人；矯正署科長溫瑞祥表示，相關恢復機制還有放寬自主監外作業、恢復假日接見。
法務部今天舉辦「防疫新生活運動」說明會，針對檢察、調查、廉政、矯正及行政執行5大系統的解封情形說明。法務部長蔡清祥說，防疫解禁後，個人衛生習慣、健康管理還是要遵守，他並示範脫口罩、以酒精擦拭麥克風再說話；蔡表示，有一定社交距離可不必全程戴口罩。
法務部檢察司主任檢察官高一書說，如果到下月7日、即4個潛伏期後國內再無新冠肺炎確診本土案例，檢察機關即恢復正常開庭，逐步取消視訊庭，臨時偵查庭也回歸常態，不過，仍要求檢察官與被告保持安全距離。
高一書說，行政執行署辦理違反防疫規定遭地方政府衛生局開罰的強制執行案，這一段期間已強制執行70件移送案件，總徵起金額為576萬元。
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