以選票換減租涉賄選 北院開庭劉樂妍未到

藝人劉樂妍選舉期間在社群網站表示，只要房客投票給北市議員羅智強即可減租1000元，遭北檢依涉違反選罷法起訴。北院今天開庭審理，劉樂妍由律師代表出庭，主張這不構成賄選。

劉樂妍於2018年九合一選舉期間在社群網站上發文，指她問房客11月24日要不要回家投票，房客回答不會。她跟房客說，「你11月24日如果回家投羅智強，這個月房租，我給你減1000塊」。

劉樂妍貼文內容引發議論，有網友認為劉樂妍行為有具體名字及具體對價，涉及賄選，向台北地檢署檢舉。檢察官傳喚劉樂妍到案說明後，依涉違反選罷法將她起訴。

台北地方法院今天開庭審理，劉樂妍因在中國工作而未出庭，由辯護律師代表出席。

劉樂妍辯護律師表示，要成立賄選必須具備雙方合意並影響投票結果等要件，但劉樂妍的房租減免行為不具具體危險，對羅智強選情造成的效果有限。

面對法官詢及劉樂妍何時回國，辯護律師回應，她可能7、8月才會返台。法官庭末諭知，未來開庭續審。