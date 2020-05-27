周玉蔻遭羅智強控誹謗無罪 他求償1千萬也成空

媒體人周玉蔻在政論節目與臉書指摘前總統馬英九幕僚、前總統府副秘書長羅智強是頂新集團「門神」，收取政治獻金，羅智強提告，檢方依誹謗罪起訴周玉蔻，台北地院判周無罪。高等法院前年11月駁回檢方上訴確定，但羅仍提刑事附帶民事訴訟，要求償1千萬元，高等法院民事庭今駁回。

羅智強當時在聽完刑事確定判決後，批評「司法是惡劣名嘴的幫凶」，並指對周玉蔻絕不妥協、絕不縱容、絕不姑息，因此求償1千萬元，獲賠金額將作為「滅東廠基金」，並要求周玉蔻登報、在臉書道歉。

2014年爆發的食安風暴，老字號頂新集團首當其衝，頂新的政商關係，多被討論；周玉蔻評時政時接二連三爆料。台北地檢署指控，周玉蔻自2014年12月22日到29日，透過電子報、政論節目評論頂新政治獻金疑案，點名馬英九的團隊成員也涉案。

周玉蔻爆料說，羅智強與頂新集團的關係匪淺，而胡定吾是頂新魏家的「大掌櫃」，胡定吾與劉大貝是康師傅海外存託憑證（TDR）的主要推手。爆料後，她被羅智強等人連環告，檢方認為周玉蔻未查證，有誹謗惡意、起訴她；不過羅提告部分，台北地院判周玉蔻無罪。

高院刑事庭審理時，周玉蔻表示在壹週刊報導前，她就知道羅智強曾與魏應交餐會，不是無端製造這件事，她沒有任何惡意，並確信為真。她認為自己是針對公共議題評論，指政府高官與財團間互動應有分寸。高院以一審認事用法無違誤，且意見評論無法跟檢察官的偵查一概而論，羅也承認有與頂新集團互動，駁回上訴確定。