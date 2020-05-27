呂孫福訴請選舉無效 敗訴確定

呂孫福參選新北市議員落選，不服對手蔡錦賢曾涉賄選遭判刑，躲過行刑權時效後還能參選，訴請選舉無效，一審敗訴。高院今天駁回呂的上訴，全案確定。

呂孫福與蔡錦賢均為民國107年度直轄市市議員新北市第1選舉區選舉候選人，呂孫福主張，蔡錦賢曾犯預備賄選罪遭判刑確定，後來因行刑權時效消滅，進而登記參選，是否有參選資格有疑義。

呂孫福主張，中央選舉委員會曾決議蔡錦賢不得登記參選，後來變更決議，准予蔡錦賢登記參選，但此決議的程序及方法均違法，中選會違法審定候選人資格，影響選舉結果，選舉應屬無效。

呂孫福另主張，新北市選舉委員會依中選會違法決議辦理選舉，使不具候選人資格的蔡錦賢參選並當選，辦理選舉顯有違法，足以影響選舉結果，選舉應屬無效。

呂孫福以中選會、新北市選委會為被告，分別提起訴訟，一審士林地方法院均判呂孫福敗訴，2案經上訴，二審由台灣高等法院同一合議庭審理。

二審認為，中選會只有行政上指揮、監督權限，並非主辦機關，呂孫福應以新北市選委會為被告，駁回呂的上訴確定。

二審也認為，呂孫福曾對蔡錦賢提起當選無效之訴，被法院判敗訴確定，該判決認定蔡錦賢依法得登記參選，且新北市選委會依中選會審定結果辦理選舉，並無違法，駁回呂的上訴，全案確定。