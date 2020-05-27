遺棄植物人妻子、還用隱瞞卡債訴請離婚 法院判不准離

劉姓男子指控陳姓妻子，隱瞞積欠卡債，甚至為此自殺變成植物人，向法院訴請離婚。士林地方法院認為，兩人無法繼續經營夫妻生活，類似有婚姻破綻，劉男對於陳女自殺原因、結果，才應負起責任，原告之訴駁回，不准離婚。全案可上訴。

從事旅遊業的劉男主張，2014年與陳女結婚，2017年2月，妻子返回台中娘家，3天後服用安眠藥燒炭自殺，獲救後因缺氧性腦病變，認知功能及語言功能嚴重缺損，成了植物人，經法院裁定受監護宣告，由陳姓家人擔任監護人。

劉男主張，陳女稱不用工作，從小在家族經營的肉舖店工作，每月可分紅，但實際上隱瞞婚前積欠卡債，婚後還慫恿買車登記她名下，劉扛下車貸後，陳女還拿車增貸。

劉稱，夫妻應互相信賴扶持，妻子未對丈夫坦承債務，甚至為此自殺，遺書寫下，「對不起，我累了，會叫我家人去收我的衣服、包包、所有東西」，婚姻已無維繫必要，請求依民法第1052條內容惡意遺棄、不治惡疾，有重大事由難以維持婚姻等，擇一判准離婚。

被告則主張，回到娘家是為了探望母親，母親轉述劉男在電話中，要求「自己返回台北，不然就要離婚」，因受到此刺激，才在娘家吃藥燒炭自殺，獲救後，劉只有探視2、3次。

陳女病情無法好轉，入住護理之家接受長期照護，劉拒絕對陳為生存必要扶助、養育及保護，已遭法院依遺棄罪判刑6月徒刑，可易科罰金。劉男甚至還有餘力飲酒、聚餐、旅遊和參加電玩展等娛樂，訴請離婚應無理由。

法院認為，陳女留下的遺書內容，是指離去原住所，暫時與劉分離，劉指稱陳因負債過多自殺，是個人臆測，不能以陳「惡意遺棄」當作離婚事由。陳女自殺遭救回，受監護宣告情節，非民法上不治惡疾，也非重大不治精神病，劉不得請求離婚。

法院指出，兩人確實難以繼續維持共同生活，但不能歸責陳女，劉對於陳女自殺原因及所致結果，均有重大責任，且對在護理之家的陳女置之不理，還在臉書張貼2017年4月至2019年2月出遊、聚餐、唱歌、旅遊照片及訊息，認定是故意違背配偶撫養義務，原告之訴駁回。全案可上訴。