謊稱飛機上有炸彈 香港籍女子遭起訴

一名香港籍區姓女子去年從桃園國際機場搭機前往香港時，突然大喊飛機上有炸彈，女子隨即遭航警逮捕，班機也延誤4小時，桃園地檢署今天依違反民用航空法將女子起訴。

檢方起訴指出，去年10月24日一架原訂中午12時25分起飛前往香港的班機，準備起飛前，區女突然向空服員表示「這班飛機有炸彈，要求機長停飛」，引發機上乘客一片恐慌，張姓空服員立即向上通報，飛機也放棄起飛滑回停機坪。

航警表示，所有旅客則被請下飛機，經過航警與地勤人員啟動安檢程序，並確定飛機並無爆裂物後，班機在延誤4小時後重新起飛。女子經過調查後，也被依違反民用航空法移送地檢署偵辦。

檢察官表示，區女在調查時雖坦承說過「飛機上有炸彈」，但否認有散布危害飛航安全的不實訊息，並辯稱有不安全的感覺，且飛行時間太長、螢幕顯示飛行時間跟廣播不吻合、飛機較髒及空服員態度冷淡，讓她更加懷疑。

但區女的說法不為檢方採信，偵結將她依違反民航法散布危害飛航安全的不實訊息罪嫌提起公訴。