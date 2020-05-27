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傳訊息恐嚇「戲說一姊」 他遭求償千萬判賠10萬元
本土劇女演員陳小菁（本名陳曉菁，現改名陳玟文）不滿被男子鐘福立恐嚇「做那麼多壞事」、「我看最好是公布給社會大眾知道」等語，提起民事訴訟要求賠償1000萬元，台北地方法院判鐘應賠償10萬元，可上訴。
陳小菁提告主張，鐘福立2018年5月3日傳訊息給她丈夫，你爸爸至少打100通電話給我」、「真話紀錄說盡你所做的壞事」、「也可以公開出來」，隔天截圖後再傳給她，並說「欠我的，還我就好」、「不還我也沒關係，就來還原真相」、「做那麼多壞事，也應該要公佈出來了」、「不管你告我，還是我告你，就來還原真相」、「我看最好是公佈給社會大眾知道」。
陳小菁認為，鐘福立的訊息讓他心生畏懼，並且罹患焦慮、憂鬱症，無法出門工作，要求鐘福立賠償1000萬元。鐘福立則未到庭抗辯，也未提出書狀。
法官認為，雖然陳小菁主張罹病無法出門工作，但醫院診斷證明書的日期均在被鐘恐嚇之前，難以認定陳小菁是被鐘恐嚇後才去就診，但鐘傳的簡訊是真，審酌一切情狀後判鐘應賠償10萬元。
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