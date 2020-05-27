相差40歲！人夫約女童嘿咻5次 拿150萬和解遭拒被判4年

50多歲已婚的劉姓男子為滿足性慾，竟約朋友年僅12歲的女兒上旅館，不顧她未成年，雙方差距40歲，仍在2周內和她發生5次性行為，結束後還大膽開車送對方到學校，結果被老師目睹警覺有異，通報女童父親才曝光，劉雖願拿150萬元和解仍不被接受，法院依妨害性自主判他4年，可上訴。

起訴指出，劉男和女童的爸爸是朋友，明知對方未成年仍約出見面、聊天，雙方還展開交往，去年4、5月間短短2個禮拜內，就帶她到汽車旅館發生5次性行為，最後1次結束後還載女童到學校，結果老師發現可疑主動通知她父親全案才曝光。

檢方訊時，劉坦承不諱，表示有帶女童到旅館性交5次，另有旅館相關出入登記資料、監視器畫面佐證，醫院也發現女童下體有撕裂傷；女童則證稱，過程中劉沒有推她，自己也沒有說不要，也不想對劉提告，沒想讓對方受到處罰。

法院認為，劉男是50多歲已婚的中年男子，對12歲女童性交多次，顯然已經不是年輕氣盛、一時衝動，而是無法控制自身情慾，將對方當作滿足私慾的客體，嚴重侵害女子身心健康、人格發展，不予以減刑。