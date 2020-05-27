聽新聞
test
0:00 / 0:00

5軍士官漢光演習後多次當「駭客」遭辦 辯稱：好玩

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國軍第四軍種「資通電軍」5名軍士官在2017漢光演習扮演「紅軍」中共駭客，卻在演習結束後未經軍方授權涉嫌多次侵入系統，因此被調查局國安站依刑法外患罪章之刺探收集國防秘密罪嫌，移送台灣高檢署偵辦。據悉，5人到案辯稱只是「好玩。」

國防部參謀本部資通電軍指揮部於2017年7月1日正式成立，主要任務為電子作戰、資訊作戰、網路作戰及軍線維護管理，受通信電子資訊參謀次長室管轄。

據了解，5名「資通電軍」相關單位軍士官，於2017年間漢光33號演習中充當「紅軍」，扮成假想敵展開攻擊，國軍則規劃170多個單位隨機受測，模擬防禦中共駭客。

演習期間5名軍士官受命攻擊受測目標為「國防部參謀本部人事次長室（聯一）網站」。演習結束後，扮演防守方的「聯一」網路系統，卻被發現仍被持續侵入下載高階將領個資，因此向調查局告發並緊急修補資安漏洞。

據了解，5名軍士官到案後辯稱只是「好玩。」調查局國安站蒐證後，依刑法外患罪章之刺探收集國防秘密罪嫌，將5名軍士官移送高檢署偵辦，目前仍偵辦中。

調查局資通安全處張文忠於「資安木馬屠城記─論社交工程與APT駭客攻擊手法」文中提及，在資安產業中，駭客可分為「黑帽駭客」、「白帽駭客」與「灰帽駭客」三種。

黑帽駭客指的就是資訊犯罪分子，利用惡意程式不法取得金錢；白帽駭客是道德駭客，由政府企業聘雇，在業主許可下為組織所維護的資訊系統進行探測入侵行為，藉以發掘安全漏洞。

灰帽駭客則是遊走於兩者之間，一方面從事資訊安全任務，另一方面也會從事未經授權的入侵行為。這5名軍士官原本屬於「白帽」卻一念之間轉為「黑帽」，恐面臨刑事處罰。

法務部調查局青溪園區，園區內有資安工作站、國安站等單位。記者賴佩璇／攝影。
法務部調查局青溪園區，園區內有資安工作站、國安站等單位。記者賴佩璇／攝影。

駭客 漢光演習 資安

延伸閱讀

5軍士官漢光演習後持續侵入電腦 調查局移送高檢署偵辦

德國駭客惡意散播政治人物個資 遭檢方起訴

《動物森友會》交易傑克喊天價！ 駭客免費派送抵制投機買賣

獨／小禎臉書粉絲團遭駭！年前貼文全被刪光

相關新聞

騎士沒戴安全帽遭攔下狂飆員警三字經 還咬警手臂

屏東市日前一名吳姓男子（40歲）凌晨騎機車未戴安全帽，行經和平路時，遭兩名巡邏員警攔查，吳男竟然暴怒，直接朝員警狂飆「臭...

傳訊息恐嚇「戲說一姊」 他遭求償千萬判決出爐！

本土劇女演員陳小菁（本名陳曉菁，現改名陳玟文）不滿被男子鍾福立恐嚇「做那麼多壞事」、「我看最好是公布給社會大眾知道」等語...

工程師台南街頭暴走狂飆 倒車衝撞警用機車挨12槍判3月

40歲林姓工程師去年12月23日凌晨駕車，違停在台南市永康區中山南路紅線上，2警員騎乘警用機車盤查，不但駕車逃逸，沿路蛇...

相差40歲！人夫約女童嘿咻5次 拿150萬和解遭拒被判4年

50多歲已婚的劉姓男子為滿足性慾，竟約朋友年僅12歲的女兒上旅館，不顧她未成年，雙方差距40歲，仍在2周內和她發生5次性...

5軍士官漢光演習後多次當「駭客」遭辦 辯稱：好玩

國軍第四軍種「資通電軍」5名軍士官在2017漢光演習扮演「紅軍」中共駭客，卻在演習結束後未經軍方授權涉嫌多次侵入系統，因...

北農偷情影片外流 駐警夫妻妨害秘密無罪

台北農產運銷公司駐警隊前代隊長2年前傳出和女員工有染、有性愛影片流出，代隊長懷疑有人爆料，控告林姓駐警隊員、林妻妨害電腦...

代駕規範6月上路 酒後返家有選擇

酒後代駕服務的定型化契約6月1日上路！行政院消保處27日提醒規範代駕人應無任何刑事紀錄，且需要職業駕駛執照，並明示收費規則及確實投保；消費者方面，需提供有保險且車況良好的車子，若酒後意識不清楚，需有意識清楚的親友全程陪同搭車。

改判東洋藥品前董座無罪 高院：沒證據、一審訴外裁判

東洋藥品前董事長林榮錦遭控將乳癌、卵巢癌、精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權瑞士Inopha AG公司，掏空...

高院批賄選不值得同情 桃市7連霸議員判3年6月刑

七連霸的桃園市議員張運炳，在前年競選時，與堂弟交付樁腳1萬1千元至4萬元不等現金行賄，最後順利「吊車尾」連任。桃園地院依...

影／在港搶名表「台版陳同佳」 林湯駿重判10年10月

台籍男子林湯駿去年在香港持空氣槍搶走市值389萬元的2支勞力士手表，潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」案，台中地院審理...

女星何如芸爭小孩監護權 痛哭遭家暴：王敏錡外遇5年

女星何如芸和美侖飯店董事長王敏錡的離婚官司，士林地方法院今天上午開調解庭，何如芸親自出庭調解爭小孩監護權，庭後在媒體面前...

夫控妻動輒要他滾訴請離婚 妻指夫淨吃軟飯還養小三

基隆市1名男子指妻子在酒店上班，常以言語霸凌他，動輒要他滾，最後被迫離家，訴請離婚。妻子辯稱，丈夫淨吃軟飯，還用她賺的皮...

熱門新聞

軍人陳屍旅館 遺言：對不起父母 疑膠帶纏口鼻身亡

女星何如芸爭小孩監護權 痛哭遭家暴：王敏錡外遇5年

高雄郵務士昨晚上班倒下 基層控訴「過勞死」

直播稱女教練性騷擾遭開除 館長陳之漢涉誹謗起訴

台南下午再傳機器夾手工安意外 工人手掌血肉模糊

影／驚險畫面！中興新村5樓高大樹倒塌 秒壓毀休旅車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。