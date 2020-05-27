5軍士官漢光演習後多次當「駭客」遭辦 辯稱：好玩

國軍第四軍種「資通電軍」5名軍士官在2017漢光演習扮演「紅軍」中共駭客，卻在演習結束後未經軍方授權涉嫌多次侵入系統，因此被調查局國安站依刑法外患罪章之刺探收集國防秘密罪嫌，移送台灣高檢署偵辦。據悉，5人到案辯稱只是「好玩。」

國防部參謀本部資通電軍指揮部於2017年7月1日正式成立，主要任務為電子作戰、資訊作戰、網路作戰及軍線維護管理，受通信電子資訊參謀次長室管轄。

據了解，5名「資通電軍」相關單位軍士官，於2017年間漢光33號演習中充當「紅軍」，扮成假想敵展開攻擊，國軍則規劃170多個單位隨機受測，模擬防禦中共駭客。

演習期間5名軍士官受命攻擊受測目標為「國防部參謀本部人事次長室（聯一）網站」。演習結束後，扮演防守方的「聯一」網路系統，卻被發現仍被持續侵入下載高階將領個資，因此向調查局告發並緊急修補資安漏洞。

據了解，5名軍士官到案後辯稱只是「好玩。」調查局國安站蒐證後，依刑法外患罪章之刺探收集國防秘密罪嫌，將5名軍士官移送高檢署偵辦，目前仍偵辦中。

調查局資通安全處張文忠於「資安木馬屠城記─論社交工程與APT駭客攻擊手法」文中提及，在資安產業中，駭客可分為「黑帽駭客」、「白帽駭客」與「灰帽駭客」三種。

黑帽駭客指的就是資訊犯罪分子，利用惡意程式不法取得金錢；白帽駭客是道德駭客，由政府企業聘雇，在業主許可下為組織所維護的資訊系統進行探測入侵行為，藉以發掘安全漏洞。