北農偷情影片外流 駐警夫妻妨害秘密無罪

台北農產運銷公司駐警隊前代隊長2年前傳出和女員工有染、有性愛影片流出，代隊長懷疑有人爆料，控告林姓駐警隊員、林妻妨害電腦使用、加重誹謗罪，檢方起訴；台北地院審理認為，林、林妻犯罪事證不足，判他們無罪，本案可上訴。

檢方起訴指出，林姓駐警隊員與代隊長有嫌隙，利用接觸代隊長電腦的機會，竊取性愛影片，再與妻子一同向媒體爆料。

法院審理發現，代隊長辦公室使用的電腦由北農公司配發，任何駐警隊員都可能接觸，沒有證據指向林涉案，此外，也無法僅憑爆料時製作新聞片段中所出現的手部特徵，認定林妻是受訪者，判決林、林妻2人無罪。