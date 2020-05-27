聽新聞
test
0:00 / 0:00

代駕規範6月上路 酒後返家有選擇

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

藉由推行代駕定型化契約，讓代駕更普及，以降低酒駕機會。（Photo from台灣大車隊）
藉由推行代駕定型化契約，讓代駕更普及，以降低酒駕機會。（Photo from台灣大車隊）

酒後代駕服務的定型化契約6月1日上路！行政院消保處27日提醒規範代駕人應無任何刑事紀錄，且需要職業駕駛執照，並明示收費規則及確實投保；消費者方面，需提供有保險且車況良好的車子，若酒後意識不清楚，需有意識清楚的親友全程陪同搭車。

權益保障、責任釐清

行政院消保處在27日的「酒後安全返家新選擇 找代駕去」記者會上表示，定型化契約是為了保障消費者和業者雙方權益，並釐清責任，讓代駕服務更普及，以減少酒駕機率。法規中規範業者，需明確揭示收費標準，且提供服務前，需向消費者提供契約和保險內容的說明。另外，代駕人需要有職業駕駛執照，還需要開立刑事紀錄證明書，證明沒有任何刑事紀錄，以確保駕車過程安全無虞。

在消費者方面，若欲使用代駕服務，需要意識清楚並提供緊急聯絡人，若消費者本人已經意識不清楚，需要有意識清楚的親友全程陪同。另外，消費者提供的車輛需有保險、車況良好。

消保處還提醒，若消費者在代駕時，因意識不清楚，導致對代駕人做出違反交通法規的要求，代駕人可以明確拒絕，消費者也不可要求代駕人在到達下車點前就停止服務。

酒駕防制滴水不漏

消保處簡任秘書陳星宏表示，在定型化契約討論過程中，邀請了代駕業者（台灣大車隊、大都會車隊、台灣代駕公司）、學者與民團（臺灣酒駕防制社會關懷協會、酒與社會責任促進會）共同討論，希望有定型化契約的保障，能讓代駕更安全且更普及。

針對媒體提問代駕的收費標準，交通部路政司廖謹志科長表示，台灣各地方的計程車費率不同，所以業者會自訂代駕費率。業界作法有透過App計算收費、電話聯絡報價或者網路標示，但無論如何，都以透明公開為前提。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

消保處公布定型化契約 酒後找「代客駕車服務」有保障

桃市火燒車3人慘死 檢相驗採檢查有無酒駕

雲嘉南5年酒駕違規5萬3千人 首場重考必修課42人報到

影／過彎撞電桿爆炸 火燒車3人慘死瞬間影像曝光

相關新聞

騎士沒戴安全帽遭攔下狂飆員警三字經 還咬警手臂

屏東市日前一名吳姓男子（40歲）凌晨騎機車未戴安全帽，行經和平路時，遭兩名巡邏員警攔查，吳男竟然暴怒，直接朝員警狂飆「臭...

傳訊息恐嚇「戲說一姊」 他遭求償千萬判決出爐！

本土劇女演員陳小菁（本名陳曉菁，現改名陳玟文）不滿被男子鍾福立恐嚇「做那麼多壞事」、「我看最好是公布給社會大眾知道」等語...

工程師台南街頭暴走狂飆 倒車衝撞警用機車挨12槍判3月

40歲林姓工程師去年12月23日凌晨駕車，違停在台南市永康區中山南路紅線上，2警員騎乘警用機車盤查，不但駕車逃逸，沿路蛇...

相差40歲！人夫約女童嘿咻5次 拿150萬和解遭拒被判4年

50多歲已婚的劉姓男子為滿足性慾，竟約朋友年僅12歲的女兒上旅館，不顧她未成年，雙方差距40歲，仍在2周內和她發生5次性...

5軍士官漢光演習後多次當「駭客」遭辦 辯稱：好玩

國軍第四軍種「資通電軍」5名軍士官在2017漢光演習扮演「紅軍」中共駭客，卻在演習結束後未經軍方授權涉嫌多次侵入系統，因...

北農偷情影片外流 駐警夫妻妨害秘密無罪

台北農產運銷公司駐警隊前代隊長2年前傳出和女員工有染、有性愛影片流出，代隊長懷疑有人爆料，控告林姓駐警隊員、林妻妨害電腦...

代駕規範6月上路 酒後返家有選擇

酒後代駕服務的定型化契約6月1日上路！行政院消保處27日提醒規範代駕人應無任何刑事紀錄，且需要職業駕駛執照，並明示收費規則及確實投保；消費者方面，需提供有保險且車況良好的車子，若酒後意識不清楚，需有意識清楚的親友全程陪同搭車。

改判東洋藥品前董座無罪 高院：沒證據、一審訴外裁判

東洋藥品前董事長林榮錦遭控將乳癌、卵巢癌、精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權瑞士Inopha AG公司，掏空...

高院批賄選不值得同情 桃市7連霸議員判3年6月刑

七連霸的桃園市議員張運炳，在前年競選時，與堂弟交付樁腳1萬1千元至4萬元不等現金行賄，最後順利「吊車尾」連任。桃園地院依...

影／在港搶名表「台版陳同佳」 林湯駿重判10年10月

台籍男子林湯駿去年在香港持空氣槍搶走市值389萬元的2支勞力士手表，潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」案，台中地院審理...

女星何如芸爭小孩監護權 痛哭遭家暴：王敏錡外遇5年

女星何如芸和美侖飯店董事長王敏錡的離婚官司，士林地方法院今天上午開調解庭，何如芸親自出庭調解爭小孩監護權，庭後在媒體面前...

夫控妻動輒要他滾訴請離婚 妻指夫淨吃軟飯還養小三

基隆市1名男子指妻子在酒店上班，常以言語霸凌他，動輒要他滾，最後被迫離家，訴請離婚。妻子辯稱，丈夫淨吃軟飯，還用她賺的皮...

熱門新聞

軍人陳屍旅館 遺言：對不起父母 疑膠帶纏口鼻身亡

女星何如芸爭小孩監護權 痛哭遭家暴：王敏錡外遇5年

高雄郵務士昨晚上班倒下 基層控訴「過勞死」

直播稱女教練性騷擾遭開除 館長陳之漢涉誹謗起訴

台南下午再傳機器夾手工安意外 工人手掌血肉模糊

影／驚險畫面！中興新村5樓高大樹倒塌 秒壓毀休旅車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。