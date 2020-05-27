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代駕規範6月上路 酒後返家有選擇
酒後代駕服務的定型化契約6月1日上路！行政院消保處27日提醒規範代駕人應無任何刑事紀錄，且需要職業駕駛執照，並明示收費規則及確實投保；消費者方面，需提供有保險且車況良好的車子，若酒後意識不清楚，需有意識清楚的親友全程陪同搭車。
權益保障、責任釐清
行政院消保處在27日的「酒後安全返家新選擇 找代駕去」記者會上表示，定型化契約是為了保障消費者和業者雙方權益，並釐清責任，讓代駕服務更普及，以減少酒駕機率。法規中規範業者，需明確揭示收費標準，且提供服務前，需向消費者提供契約和保險內容的說明。另外，代駕人需要有職業駕駛執照，還需要開立刑事紀錄證明書，證明沒有任何刑事紀錄，以確保駕車過程安全無虞。
在消費者方面，若欲使用代駕服務，需要意識清楚並提供緊急聯絡人，若消費者本人已經意識不清楚，需要有意識清楚的親友全程陪同。另外，消費者提供的車輛需有保險、車況良好。
消保處還提醒，若消費者在代駕時，因意識不清楚，導致對代駕人做出違反交通法規的要求，代駕人可以明確拒絕，消費者也不可要求代駕人在到達下車點前就停止服務。
酒駕防制滴水不漏
消保處簡任秘書陳星宏表示，在定型化契約討論過程中，邀請了代駕業者（台灣大車隊、大都會車隊、台灣代駕公司）、學者與民團（臺灣酒駕防制社會關懷協會、酒與社會責任促進會）共同討論，希望有定型化契約的保障，能讓代駕更安全且更普及。
針對媒體提問代駕的收費標準，交通部路政司廖謹志科長表示，台灣各地方的計程車費率不同，所以業者會自訂代駕費率。業界作法有透過App計算收費、電話聯絡報價或者網路標示，但無論如何，都以透明公開為前提。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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