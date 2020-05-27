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高院批賄選不值得同情 桃市7連霸議員判3年6月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

七連霸的桃園市議員張運炳，在前年競選時，與堂弟交付樁腳1萬1千元至4萬元不等現金行賄，最後順利「吊車尾」連任。桃園地院依違反選罷法判張3年6月徒刑，褫奪公權4年；檢察官和張皆上訴，高等法院今撤銷原判決，但同樣依選罷法交付賄賂罪量處相同刑期，預備的92萬1千元沒收。

擔任張運炳助理的堂弟張芳焱則被處2年徒刑，褫奪公權2年。張運炳先前已遭停權，他去年6月在民事當選無效訴訟中也敗訴，今年2月撤回上訴。

高院指出，張參選桃園市議會第2屆議員選舉第7選舉區議員，為了當選，和張芳焱在2018年11月24日投票日當日清晨，向林姓投票權人說事後將給4千元，並請林代轉交1萬2千元賄款給另2名有投票權的選民。張又交付1萬1千元至4萬元不等金額給李姓等3名選民，請他們務必支持。

因張運炳、張芳焱自白犯罪，高院認為犯行明確，而張芳焱在偵查時就認錯，給予減刑。高院指出，民主政治必須建立在公平、公正的選舉制度上，而張姓堂兄弟有專科、高中學歷，智慮正常，也有豐富的社會歷練，為求當選竟賄選，不值得同情。

張運炳曾在1994年間當選桃園縣議員，他在那屆的議長選舉中收受不正利益，犯妨害投票罪，被判刑確定後這次又再犯罪質相同的行為，雖然不構成累犯，但高院認為他明知賄選惡性卻還故意這樣做，沒有可憫恕之處。本件之所以撤銷改判，在於原審就供賄賂的100萬元扣除已交付的7萬9千元外未沒收，因此宣告沒收剩下的92萬1千元；而原審未認定兩人有期約賄選、預備交付賄賂等犯行，這也與卷證不符。

桃園市中壢區前無黨籍市議員張運炳因賄選，台灣高等法院判他3年6月徒刑、褫奪公權4年。圖／桃園市議會提供
桃園市中壢區前無黨籍市議員張運炳因賄選，台灣高等法院判他3年6月徒刑、褫奪公權4年。圖／桃園市議會提供

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