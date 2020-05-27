影／在港搶名表「台版陳同佳」 林湯駿重判10年10月

台籍男子林湯駿去年在香港持空氣槍搶走市值389萬元的2支勞力士手表，潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」案，台中地院審理時，他否認持槍強盜，辯稱趁業者不注意取走名表，逃走時藏在腰的槍掉落地上，合議庭法官不採信，今天中午依加重強盜罪將他判刑10年10月，並沒收犯罪所得。

被告林湯駿（30歲）的辯護律師林柏宏表示，將等收到判決書，再決定是否上訴。林湯駿則以姑姑過世、父親生病要開刀，聲請要交保，由合議庭評議中。

林湯駿另涉及日本與新加坡表行搶奪部分，我方無審判權，加上林與被害人達成和解，處分不起訴。

林湯駿去年10月前往香港，先到旺角一家模型槍店，購買仿真Glock 17黑色空氣槍，隔天中午持槍到「經典時計」表行，假裝購買港幣99萬元（約台幣389萬元）的勞力士手表兩隻，見男店員站在門口，拿出預藏槍枝強取手表，與店員拉扯過程中，空氣槍掉落在地，林驚慌逃逸，隔天搭機返台。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，我國檢警以電話、社群網站訊息、電子信箱等多方管道聯繫被害人，卻都是以「被掛電話」、「已讀不回」等不明原因無法聯繫，偵查過程中，香港表行被害人「消極不配合」，增加偵查困難。

檢警依據去年11月5日香港港務處「請求協查調查一宗行劫案」傳真函，明確指出台籍男子林湯駿「持疑似手槍指向職員」，搶走市價共港幣99萬元勞力士手表兩隻，請求我方協助調查嫌疑人及追查有關失物去向。

同年十一月十二日，香港警務處發給台灣刑事局一份傳真函，還有表店內監視器畫面截圖等資料，證明林湯駿戴白色鴨舌帽、黑衣、黑褲進入表行，坐在店內飾品櫃前準備行搶。

檢警後來依線索逮捕林湯駿，在林與女友住處查扣犯罪所得兩百七十餘萬元、勞力士手表四隻、PRADA等各式名牌包、TIFFANY項鍊、玉珮、墬子等贓物。