女星何如芸爭小孩監護權 痛哭遭家暴：王敏錡外遇5年

女星何如芸和美侖飯店董事長王敏錡的離婚官司，士林地方法院今天上午開調解庭，何如芸親自出庭調解爭小孩監護權，庭後在媒體面前痛哭流涕，「一直在等一個道歉」，再加碼爆料，王外遇超過5年、曾遭受家暴，甚至不能參與小孩的任何事。王則委由律師出庭，且發表聲明強調，未阻擋隨時探親。

何如芸今天庭後受訪爆料，「王先生曾經對我家暴過」，還指出，離開淡水的房子並非自願的，「是他趕我出門，他拿我婚前買的房子去貸款，到現在都沒有還我，我父母還住在裡面，我每天都擔心受怕，他如果不繳貸款，我父母會被趕到街上去」。

何如芸泣訴，「他跟同一個外遇對象在一起超過5年，我一直在等一個道歉，從去年到現在，他如果跟我道歉，我希望可以好聚好散，我不想讓我的兒子看到父母在法庭上廝殺」。

對於小孩的監護權，何如芸在媒體面前痛哭流涕，大喊「共同監護」，目前法院還沒判決，「我連小孩任何事情的參與權都沒有，我連說話權都沒有，我是小孩的媽媽！」。

王敏錡先生今天發出聲明稿，何如芸在去年4月主動提出離婚，婚姻破裂原因目前不便透露，但跟媒體報導相距甚遠，當時談好2名小孩皆由王單獨監護，並負擔全部費用，「從未阻擋何如芸小姐隨時探親」。

王指出，小孩前往新加坡就是兩人共同決定，何每天均和小孩聯繫，充分掌握小孩的生活、學習狀況，自己也時常至新加坡陪伴小孩。

王的聲明還指出，王母對於婚姻從不干涉，一直從旁關心，尊重子女的婚姻發展，王母希望何能放下，為小孩利益著想，讓紛擾告一段落。

最後王強調，雙方律師都在找尋雙方都能接受的和解方案，呼籲各界給當事人適當空間，在充分思考後做出最好決定，任何不實、尖銳或激情的話語或報導，只會帶來撕裂，對解決目前僵局無助益。