夫控妻動輒要他滾訴請離婚 妻指夫淨吃軟飯還養小三

基隆市1名男子指妻子在酒店上班，常以言語霸凌他，動輒要他滾，最後被迫離家，訴請離婚。妻子辯稱，丈夫淨吃軟飯，還用她賺的皮肉錢供養小三，外遇對象懷孕才要求離婚。法官以丈夫未能舉證妻子霸凌他，加上他與其他女子臉頰緊貼宛如情侶，逾越普通男女互動分際，要對婚姻破綻負較重責任，判不准離婚。全案可上訴。

丈夫起訴指出，他與妻子2015年12月間結婚後在觀海街同住，妻子在酒店上班，作息日夜顛倒，家中飼養的22隻貓全交給他照顧，如照顧不周即辱罵。妻子心情不佳時，常以言語霸凌他，動輒要他滾，不滾就報警，他還得央求妻子別在警察面前挖苦他。

丈夫說，每次與妻子談論離婚事宜，都回說訴諸法院解決。2017年6月間，他不堪虐待離家後，夫妻毫無聯繫。同年8月8日他就診，才知婚姻期間不堪同居虐待，患有焦慮、失眠及惡夢症狀。兩人無復合可能，請求判准離婚。

妻子答辯，丈夫婚前好吃懶做，婚後沒變，家庭開銷均由她負責張羅，並遭丈夫逼迫才重回酒店兼職，賺取皮肉錢供養丈夫。

妻子提出丈夫臉書主頁面截圖，指丈夫竟用她賺的皮肉錢供養小三、小四，外遇對象甚至到家中對她嗆聲，逼她離婚。若質疑丈夫與別的女人有染，就被他用在特種部隊學的武術鎖喉、過肩摔及拳打腳踢，才會打「110」報警求救。

妻子說，丈夫結婚後不去工作，淨吃軟飯，從未盡身為丈夫義務及責任，離家前辱罵她「老女人」，至今已遺棄她2年。現因外遇對象懷孕，為給對方名分，才提起離婚官司，聲明駁回告訴。

丈夫回應妻子答辯，強調並無外遇，臉書主頁面截圖中的女子是他的表妹，他片面對表妹有好感，偶有搭肩舉止，但無過度親密互動。妻子提出的診斷證明

書，就診日期他因家中炎熱外出，妻子受傷不是他造成的。

法官查出，丈夫在2018年12月31日把臉書帳戶主頁感情狀態，更新為與某女「穩定交往中」，並附他與這名女子合照2張。照片顯示兩人臉頰緊貼、相互依偎宛如情侶，堪認逾越普通男女正常互動分際。丈夫先稱女子是朋友，後來改稱表妹，顯係臨訟卸責之詞，不予採信。