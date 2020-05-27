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監獄管理員接受性招待喊冤「有付錢」 判關4年半定讞
時任台中監獄管理員汪致誠2013年接受飲宴、性招待等，受託特別關照涉貪汙罪入監服刑的前警官，他另受託幫受刑人夾帶毛巾、茶葉、香菸等物，最高法院維持二審判決，依貪汙罪判汪4年6月徒刑，褫奪公權2年定讞。
汪致誠2013年9月接受黃姓友人請託，夾帶長壽菸給趙姓收容人，同年12月又接受張姓友人請託，夾帶3斤茶葉給服刑中的弟弟；他2014年6月與另名監所管理員陳財明，接受盧姓友人請託，幫簡姓受刑人夾帶10條毛巾。
另外，汪致誠2013年10月接受黃姓友人邀約吃海鮮，隨後再到理容ktv飲酒，並帶小姐出場性交易，全部都由黃買單，希望汪在監獄能特別關照涉貪入獄服刑的李姓警官。
汪坦承有吃海鮮、到酒店、帶小姐出場，但費用是由友人代墊，事後已經還給朋友，並沒有獲得不正利益跟意圖，且轉交茶葉、毛巾等，只是違反「行政內規」。
法院不採信汪的說詞，一審依貪汙等罪判汪應執行7年徒刑，褫奪公權3年；二審改判4年6月徒刑，褫奪公權2年；另外，陳財明一審被判刑2年10月，褫奪公權2年，二審改判1年10月徒刑，褫奪公權1年，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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