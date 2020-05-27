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5軍士官漢光演習後持續侵入電腦 調查局移送高檢署偵辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國軍第四軍種「資通電軍」5位軍士官在2017漢光演習扮演中共駭客，卻在演習結束後持續入侵擔任防守方的第一聯隊電腦系統，因此被調查局國安站依刑法外患罪章之刺探收集國防秘密罪嫌移送台灣高檢署偵辦，目前仍偵辦中。

國防部參謀本部資通電軍指揮部於2017年7月1日正式成立，主要任務為電子作戰、資訊作戰、網路作戰及軍線維護管理，受通信電子資訊參謀次長室管轄。

任務為平時統合國軍網路、電子及資通平台等三大領域，執行網路空間安全維護、電磁頻譜偵蒐及指管系統建立與維運，以支援國軍資通安全緊急應變，確保各項指管系統暢通。戰時除依令執行國軍資通安全防護任務外，並協防國家關鍵資訊基礎設施，以確保國家疆位國土安全。

據了解，5名「資通電軍」網路戰聯隊軍士官，於2017年間漢光33號演習中充當中共駭客，扮成假想敵展開攻擊，國軍則規劃170多個單位隨機受測，模擬防禦中共駭客。

演習期間5名軍士官受命攻擊受測目標為「國防部參謀本部人事次長室網站」。演習結束後，扮演防守方的聯一網路系統，卻被發現仍被持續侵入下載高階將領個資，因此向調查局告發並緊急修補資安漏洞。

調查局國安站調查後，依刑法外患罪章之刺探收集國防秘密罪嫌，將5名軍士官移送高檢署偵辦，目前仍偵辦中。

調查局國安站依刑法刺探收集國防秘密罪嫌，將5名軍士官移送高檢署偵辦，目前仍偵辦中。圖／本報資料照。
調查局國安站依刑法刺探收集國防秘密罪嫌，將5名軍士官移送高檢署偵辦，目前仍偵辦中。圖／本報資料照。

漢光演習 國軍 駭客

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