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台東男子違反社違法 警移送竟無筆錄及證物法院判不罰
台東李姓男子因與他人細故，持刀威脅，違反社會秩序維護法，遭警方移送法辦，未料，案經台東地方法院審理時，法官調查發現，李於警詢時不僅未到場，警方也未製作筆錄，更沒有證物，判決不罰。
判決書指出，李男於今年3月7日持鐮刀前往余姓男子住家前，揚言要找余單挑，因余在家睡覺而未能相遇，警方據報後前往處理，並告知李到派出所到案說明，警方事後依違反社會秩序維護法移送。
法官審理時，卻發現李男於警詢時並未到場，而無其之警詢筆錄，又移送書內指李所攜帶之鐮刀證物並未扣案，也沒有鐮刀照片，無法憑以認定李所持器械具有殺傷力，難認構成違法。
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