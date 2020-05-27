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阻保安林傾倒廢棄物 花蓮林管處出招科技監控建功

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮林區管理處所轄編號第2617號防風保安林，長期遭人傾倒廢棄物，林管處人員清不勝清，且有汙染生態環境之虞。林管處架設監視器蒐證，上月拍下林姓嫌犯駕小貨車倒垃圾的畫面，因罪證確鑿，林男昨被依涉嫌違反廢棄物清理法送辦。

編號2617保安林位於新城鄉順安村海側，相當僻靜，屢遭人棄置廢棄物，林管處人員花大量心力清理，與周邊社區、志工合作加強通報查緝，但不肖人士都選擇深夜或清晨時段偷倒垃圾，查緝不易。林管處去年7月起導入企業認養，由亞泥花蓮廠協助維護環境。

花蓮林管處副處長王怡靖表示，為了遏止在保安林傾倒廢棄物的歪風，林管處已架設多台監視器，先前曾拍到有可疑人車進出，但受限角度不理想或影像不夠清楚，證據力不足；經多次嘗試調整，上月26日拍到有民眾開著小貨車，載運大批玻璃、鋁門窗及輪胎到保安林丟棄的清晰畫面。

林管處將影像提供保七總隊第九大隊花蓮分隊，以車追人，查到涉案的林姓嫌犯；該批廢棄物經林管處與縣環保局勘查後，認定屬事業廢棄物，昨由保七九大花蓮分隊將全案移送花蓮地檢署。

王怡靖說，這次科技監視建功，未來考慮選擇較易遭人傾倒廢棄物的保安林，增設監控系統，遏止歪風。林管處也和洄游吧等NGO團體建置保安林平台，宣導相關問題，並發動NGO團體一同淨灘、淨林。

林管處表示，在保安林內任意丟棄廢棄物會造成髒亂、破壞林內生態環境。如經查屬事業廢棄物者，可依廢清法第41條第1項、46條第1項第4款，處1年以上5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金；一般廢棄物可依森林法處6萬元以上30萬元以下罰鍰。歡迎民眾舉發不法行為，檢舉電話0800000930。

花蓮林管處會同保七及縣環保局，勘查被傾倒在防風保安林內的垃圾。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處會同保七及縣環保局，勘查被傾倒在防風保安林內的垃圾。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處加裝監視器，清楚拍下小貨車進入防風保安林內傾倒垃圾的影像，成為有力證據。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處加裝監視器，清楚拍下小貨車進入防風保安林內傾倒垃圾的影像，成為有力證據。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處會同保七及縣環保局，勘查被傾倒在防風保安林內的垃圾。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處會同保七及縣環保局，勘查被傾倒在防風保安林內的垃圾。圖／花蓮林管處提供

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