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新北市前副市長貪汙要關10年 聲請再審碰壁

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新北市前副市長許志堅在寶興公司所提的新店廣明都更案索賄500萬元、3只名表、2塊金條，不法所得615萬元，前年遭判刑10年、褫奪公權5年，業務登載不實罪判4月得易科罰金之刑定讞。入監服刑的許聲請再審，台灣高等法院日前裁定駁回。

本案原有7名被告，除了許志堅（67歲），他兒子許士耘、胞兄許志遠，也被以涉業務登載不實罪判3月徒刑，得易科罰金，兩人不法所得中各拿到197萬元須沒收；程序參加人、許志堅父親許昭英拿到114萬元也得交出，女兒獲取香奈兒、蕭邦表也沒收。

涉交付賄賂的弘盛開發公司實際負責人周麗惠，因北院依協商程序為協商判決，獲緩刑。許志堅被認定經白手套周麗惠之手，自2011年5月至2014年6月三年間，按月收取11萬元現金匯入兄長許志遠、兒子許士耘帳戶，另單筆收受91萬元。周女還以賀壽名義致贈21萬元蕭邦表給許，買19萬元蕭邦表、18萬元香奈兒表給許的女兒許儀彬當結婚禮物，另送價值47萬元的2塊金條給許。

許辯稱與周女的家庭是世交，兩家人經常餽贈禮物，金條是請周女代購。周女與檢察官認罪協商、承認行賄。寶興公司2008年向新北市政府提送新店廣明都更案，許利用職務協助都更案加速進行，指導周麗惠轉告業者應補正程序，隨後批示將都更案排入議程。

許聲請再審時，他94歲的老父親也來旁聽，服刑中的許身形明顯瘦了一圈。法官詢問許聲請再審的理由，許提出的多是不服法院判決的看法，包括「收賄不可能分期」、「不可能把父親、兄弟、子女拉下水」，法官告知「證據取捨不構成再審原因」，還直斥許收名表、收金條「你不知道要避嫌啊？」。

高院認為許志堅以主觀自認的「新事實、新證據」聲請再審，客觀上顯然不會令人產生「合理懷疑足以動搖原確定判決所確認的事實」，欠缺再審法定要件，聲請無理由，因此駁回。

新北市前副市長許志堅涉不違背職務收受賄賂罪遭判刑10年定讞，許聲請再審，台灣高等法院駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
新北市前副市長許志堅涉不違背職務收受賄賂罪遭判刑10年定讞，許聲請再審，台灣高等法院駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影

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