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「基泰台大」豪宅3年保證買回 總經理等3人涉詐欺遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

春源鋼鐵公司董事長蔡錫奇指控，2013年間投資1.3億元購買「基泰台大」豪宅，被基泰建設老闆陳世銘詐騙，台北地檢署調查後，認為陳不知情，是總經理馮先勉負責銷售業務，簽訂「3年包租及3年附條件保證買回」投資型契約，卻無履約真意，今依詐欺罪起訴馮、李姓經理、吉利開發公司吳姓前負責人，另不起訴陳。

檢方調查，馮負責銷售業務，而李是行銷服務部經理，吳是基泰建設工程部職員及吉利開發前負責人。2012年底，基泰建設推出位於北市羅斯福路三段的「基泰台大」建案，蔡有意購買17樓之1，但起先售價太高，未予考慮。

為誘使蔡錫奇砸錢買豪宅，馮等人提出3年內保證原價買回的優惠方案，蔡同意後於2013年9月19日簽立「預約單」並交付200萬元支票充為定金。負責草擬合約的經理對於以基泰建設名義保證買回有疑慮，馮改由吉利開發當作買回保證人、基泰僅當見證人。

從頭到尾基泰的股東都不知情，而蔡誤信為真同意簽約，雙方於2013年11月21日在基泰建設內簽訂「成屋買賣契約」，以總價1.3億元購買不動產及附屬的兩個B3停車位，同時與吉利開發簽訂保證買回投資型契約。

豈料，買回契約於2016年10月間屆滿，蔡評估「基泰台大」建案附近不動產買賣實價登錄為每坪60萬元至98萬2千元不等，低於當初他購買的每坪約138萬元，向吉利主張賣回並催告，卻毫無回音。

經一再連繫確認後，馮、李均表示與基泰建設無關，吳也表示與吉利開發無關，且不願意履行買回，蔡始悉馮等人自始即無保證買回真意，自己受騙上當交易而提告。

檢方認為，馮、李、吳等3人涉犯修正前詐欺取財罪，有犯意聯絡、行為分擔屬共同正犯。馮應本於契約及誠信原則進行交易，竟不思正途，設計規避方式，事後更全然推諉與己無關，均下屬員工所為應自行負責，實不足取，建請法院審酌其惡行為適當量刑。

至於1.3億元犯罪不法所得，屬馮等人為基泰建設實行違法行為，基泰建設公司因而取得者，請依刑法規定宣告沒收，並就蔡所取得不動產所有權部分，另行依民事程序處理。陳世銘則依罪嫌不足，給予不起訴處分。

春源鋼鐵公司董事長蔡錫奇指控，2013年間投資1.3億元購買「基泰台大」豪宅，被基泰建設詐騙，台北地檢署認定是總經理馮先勉負責銷售業務，簽訂「3年包租及3年附條件保證買回」投資型契約，卻無履約真意，今依詐欺罪起訴。圖／本報資料照。
春源鋼鐵公司董事長蔡錫奇指控，2013年間投資1.3億元購買「基泰台大」豪宅，被基泰建設詐騙，台北地檢署認定是總經理馮先勉負責銷售業務，簽訂「3年包租及3年附條件保證買回」投資型契約，卻無履約真意，今依詐欺罪起訴。圖／本報資料照。

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