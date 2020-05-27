東洋製藥前董座掏空案逆轉無罪 嘆：雨再大終盼到天晴

「東洋製藥」前董事長林榮錦，被控將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權給瑞士Inopha AG公司，掏空東洋30億元案，台北地院依證交法不合營業常規交易罪、背信等4罪，判林有期徒刑10年，Inopha AG不法所得沒收。高等法院審理2年多，今撤銷原判決，改判林無罪。

「東洋製藥」也是知名外用藥品小護士「曼秀雷敦」製造商。

林榮錦在2014年6月卸任東洋董事長，由他的北醫同學蕭英鈞接任，蕭英鈞發現，林未經公司內部決策，擅自將東洋多項具專利的新藥製藥技術無償授權給Inopha AG，造成公司鉅額損失。檢方調查，Inopha AG與林榮錦旗下的晟德藥廠有投資關係，資本額僅3百萬元的Inopha AG並無臨床實驗技術，認為林榮錦透過無償授權新藥製藥技術等方式從中獲利。

高院無罪宣判後，林也隨即發聲明，指「雨再大，終究盼到天晴」，自述從2015年7月3日起訴迄今，已歷1790天，終於等到正義。林說，東洋一度是他心中最大的驕傲，也是一路呵護、悉心照顧的事業，他一路將公司從破產帶到上櫃、經營成市值數百億的企業，怎可能自己一手破壞？