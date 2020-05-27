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貌美售屋小姐遭上司3度猥褻 行銷主任賠40萬換緩刑
建設公司林姓行銷部主任，去年4月間與代銷業務員小蘋酒後，在喝酒場所、計程車內、小蘋的住處，連續猥褻被害人，經被害人提告，台中地院以林已與小蘋達成調解，給付被害人新台幣40萬元，依強制猥褻罪判刑10月，緩刑2年，並罰60小時義務勞務。
判決書指出，林男為某建設公司行銷部主任，而小蘋（化名）為代銷業務員，去年4月15日晚間， 兩人在中市某商店內飲酒，林以手游移撫摸她的雙腿、臀部及腰部，並以手隔著衣褲碰觸A 女之下體、胸部。
期間小蘋曾多次以手阻止林，將林的手從她衣褲拉出，林仍置之不理，繼續撫摸，於小蘋準備搭車離去前，更親吻她的嘴巴。
林於同日深夜，藉故要送她返回租屋處，與她共乘計程車離去，卻在計程車後座，違反她的意願，以手環抱她的身體，經小蘋告以「不要碰我」，林仍以手摸碰她的胸部。
同日深夜，小黃抵達小蘋租住處後，林將她推到床上，經她告以「不要碰我，離開」，林仍試圖脫下她衣褲，並於過程中趁隙以手隔著衣褲碰觸她的胸部及下體，小蘋假裝嘔吐並趁隙跑入廁所躲避，或在床上以手抱膝捲曲身體，避免林繼續猥褻，林即自行離開。經被害人向店家調閱監視器，並報警處理。
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