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警說他散布疫情謠言 法官不罰：別「看到影子就開槍」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陸姓男子在LINE轉傳「政院宣布實施新型冠狀病毒假期兩個星期」訊息，被警方依違反社會秩序維護法移送法院審理。法官認為，陸男不符「散布謠言足以影響公共安寧者」構成要件，裁定不罰，望他自我警惕，勿在網路「開玩笑」；行政機關則要避免「看到影子就開槍」，產生行政權濫用後遺症。

警方移送指出，陸男今年3月17日晚上以化名在LINE上留言，「行政院宣布全台9縣市明天起實施COVID－19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月18日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播，檢查連結以查看您的縣市是否已列出：http：//bit.ly/MandatoryPaidleave」，網路散布謠言行為足以影響公共安寧，依違反社維法移送基隆地院審理。

法官查出，陸男確有在LINE傳送留言，但貼文內容是否屬於不實謠言，僅有檢舉人片面指述。況且「行政院宣布全台9縣市明天起實施COVID－19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年 3月18日開始，所有上班族、學生（強制性）休假」內容，屬可受公評查證事實，任何上班族、學生並不會因這些內容就自動或強制性休假。

法官認為，上班族、學生是否休假非陸男傳送內容有權決定。警方未證明陸男所散布內容為謠言，且有休假上班族、學生積極證據，也未舉證陸男貼文，造成哪些「公共之安寧」受到如何「影響」，「影響」程度如何達到「足以影響公共之安寧」。

法官說，陸男行為不當，但不合社維法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」構成要件，諭知不罰，希望陸男自我警惕，切勿網路轉傳「開玩笑」，並避免行政機關「看到影子就開槍」，產生行政權裁罰濫用獨大後遺症。

陸男在LINE轉傳「新型冠狀病毒假期兩個星期」訊息，被警方依違反社維法移送法院審理。法官認為，不符「散布謠言足以影響公共安寧者」構成要件，裁定不罰。記者邱瑞杰／攝影
陸男在LINE轉傳「新型冠狀病毒假期兩個星期」訊息，被警方依違反社維法移送法院審理。法官認為，不符「散布謠言足以影響公共安寧者」構成要件，裁定不罰。記者邱瑞杰／攝影

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