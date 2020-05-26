被欠150萬酬勞 俄羅斯女星安妮怒告前經紀人

俄羅斯籍女藝人安妮指控前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，以被廢止的舊公司名義替她安排工作，積欠超過150萬元酬勞，依詐欺、違反公司法等罪嫌提告，檢方處分趙女不起訴；民事部分，安妮提告要求趙女給付報酬逾150萬元，台北地方法院今開庭，趙女以身體不適為由請假，但安妮委任律師認為，趙女多次找藉口未到庭，請求一造辯論判決；法官諭知6月12日宣判。

安妮委任律師高振格指出，趙崇伶今日請假不合法，僅說身體不適卻未見診斷證明書，且先前調解時，趙女也多次臨時打電話告知身體不舒服就不出席，根本沒有誠意解決問題。

他說，刑事偵查時，檢方認為趙女有欠款，只是沒有施以詐術才處分不起訴，趙女也從未否認積欠安妮酬勞，僅抗辯安妮也有欠交通費、服裝費等；高振格說，車資、服裝費本應是公司負擔，例如安妮出席某些場合後，自行搭計程車回家，是可以拿單據請款，認為趙女主張欠款應扣抵一事為無稽之談。

高振格表示，法院安排雙方調解約5、6次，趙女僅出現2、3次，雖然態度誠懇但沒有意願解決問題，其餘均臨時通知自己身體不適或母親身體不舒服為由即不出席；他認為，若趙女提不出當天的診斷證明，就沒有必要再開庭，請求法院一造辯論判決。

安妮指控和趙崇伶簽經紀約，3年前主管機關廢止汎迪公司的公司登記，但趙女仍以汎迪名義替她接工作，也積欠她大筆酬勞，因趙女遲遲不出面處理，因此提刑事告訴。