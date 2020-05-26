聽新聞
test
0:00 / 0:00

被欠150萬酬勞 俄羅斯女星安妮怒告前經紀人

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

俄羅斯籍女藝人安妮指控前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，以被廢止的舊公司名義替她安排工作，積欠超過150萬元酬勞，依詐欺、違反公司法等罪嫌提告，檢方處分趙女不起訴；民事部分，安妮提告要求趙女給付報酬逾150萬元，台北地方法院今開庭，趙女以身體不適為由請假，但安妮委任律師認為，趙女多次找藉口未到庭，請求一造辯論判決；法官諭知6月12日宣判。

安妮委任律師高振格指出，趙崇伶今日請假不合法，僅說身體不適卻未見診斷證明書，且先前調解時，趙女也多次臨時打電話告知身體不舒服就不出席，根本沒有誠意解決問題。

他說，刑事偵查時，檢方認為趙女有欠款，只是沒有施以詐術才處分不起訴，趙女也從未否認積欠安妮酬勞，僅抗辯安妮也有欠交通費、服裝費等；高振格說，車資、服裝費本應是公司負擔，例如安妮出席某些場合後，自行搭計程車回家，是可以拿單據請款，認為趙女主張欠款應扣抵一事為無稽之談。

高振格表示，法院安排雙方調解約5、6次，趙女僅出現2、3次，雖然態度誠懇但沒有意願解決問題，其餘均臨時通知自己身體不適或母親身體不舒服為由即不出席；他認為，若趙女提不出當天的診斷證明，就沒有必要再開庭，請求法院一造辯論判決。

安妮指控和趙崇伶簽經紀約，3年前主管機關廢止汎迪公司的公司登記，但趙女仍以汎迪名義替她接工作，也積欠她大筆酬勞，因趙女遲遲不出面處理，因此提刑事告訴。

趙女否認犯行，認為安妮知情她對外以新公司麥斯平方文創公司名義接工作，也以新公司名義請款、開發票；檢方調查，從部分資料可看出趙女有以新公司名義接工作，另有證人證述，因此認為召女未施以詐術，也查無違反公司法事證，處分趙女不起訴。

俄羅斯籍女星安妮提民事訴訟，要求前經紀人趙崇伶給付報酬。圖／聯合報系資料照片
俄羅斯籍女星安妮提民事訴訟，要求前經紀人趙崇伶給付報酬。圖／聯合報系資料照片
俄羅斯籍女星安妮提民事訴訟，要求前經紀人趙崇伶給付報酬。圖／聯合報系資料照片
俄羅斯籍女星安妮提民事訴訟，要求前經紀人趙崇伶給付報酬。圖／聯合報系資料照片
俄羅斯籍女星安妮提民事訴訟，要求前經紀人趙崇伶給付報酬。圖／聯合報系資料照片
俄羅斯籍女星安妮提民事訴訟，要求前經紀人趙崇伶給付報酬。圖／聯合報系資料照片

公司法 俄羅斯

延伸閱讀

滯俄台灣人返國 9人採檢後同送集中檢疫所

影／96名滯留俄羅斯國人由日本航空班機接回台灣

俄羅斯新冠肺炎疫情新增174死 創單日通報新高

台日俄合作 滯俄台人搭日航抵日本轉機返國

相關新聞

房東PO房客欠租飆罵影片上網 反被提告妨害名譽

也是疫情受害者？知名爆怨粉團昨晚PO出桃園市中壢區房東收不到房租，和兩名房客口角反被嗆「兇什麼兇」、「妳（房東）去叫警察...

被欠150萬酬勞 俄羅斯女星安妮怒告前經紀人

俄羅斯籍女藝人安妮指控前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，以被廢止的舊公司名義替她安排工作，積欠超過150萬元酬勞，...

館長開譙議員粗口批歧視同志 檢方認屬言論自由不起訴

館長陳之漢因批評台南市議員盧崑福在台南市議會質詢時的言論歧視同性戀，在網路直播上稱議員是「豬腦袋」，甚至用一連串髒話開譙...

總統選舉連署書消失？呂秀蓮狀告人民最大黨幹部查真相

前副總統呂秀蓮代表喜樂島參選2010總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。呂秀蓮譴責中選會應負刁難之責，並告發人...

兒少性剝削罰則輕 民團籲加重刑期

「兒童與少年性剝削防制條例執行以來，裁罰量、起訴率低，無法保障兒少性安全！」26日在時力立委王婉諭「預防N號房」公聽會上，台灣展翅協會秘書長陳逸玲呼籲，政府應提高現有條例的罰則至1年以上；婦女救援基金會副執行長杜瑛秋則希望政府可以增加輔導機制與宣導。不過衛福部與法務部互相推諉，並未討論出結果。

伸手摸小一女童胸？社團老師提告爭清白獲勝訴

北部地區某國小一名廖姓社團男老師，2016年間被一年級女童指控趁她彈鋼琴時手伸進衣內摸胸，性平會認定構成性侵害，因此校方...

直播稱女教練性騷擾遭開除 館長陳之漢涉誹謗起訴

網紅「館長」陳之漢因離職女教練在網路評論健身房而不悅，去年2月直播時，指對方在其他健身房任職期間性騷擾其他男教練，結果被...

高雄男轉貼「外國人口水吐捷運手把」 緩起訴付1萬代價

高雄潘姓男子今年3月20日涉轉發圖文到臉書，指外國人想害台灣也疫情淪陷，故意把口水吐在捷運扶手上，遭民眾檢舉；橋頭地檢署...

連署書不到14萬份呂秀蓮退選 提告拿走連署書人違法

前副總統呂秀蓮欲代表喜樂島參選本屆正副總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。當時呂秀蓮譴責中選會應負刁難之責，並...

男單手騎車遭罰上萬 申訴還被扣車牌質疑警報復

南投縣名間陳姓男子今年3月因單手騎車被檢舉「危險駕駛」被開罰1萬2000元，陳不服向警方和監理單位申訴，未料再被加罰吊扣...

欠1.8萬房子被法拍 屋主借錢繳清罰鍰保住家

基隆市民陳青旭欠繳交通罰款1萬8千元，房子被法拍，成為新聞焦點。行政執行署20日宣布撤銷拍賣，陳青旭今天下午到基隆監理站...

參加友人慶生喝醉了 充氣床摩擦聲救了她

女子小蘋（化名）參加林姓友人的慶生活動，因她心情煩悶以致飲酒過量醉了，被安排睡在書房的充氣床，未料同為林男慶生的張男，見...

熱門新聞

三金影帝吳朋奉 被姪女發現陳屍陽台多時

台中2大型重機撞上左轉砂石車摔車 騎士1死1重傷

兄弟清水斷崖採「地獄美食」敬母 哥哥疑落海失蹤

軍人陳屍旅館 遺言：對不起父母 疑膠帶纏口鼻身亡

影／台南六甲半夜傳槍響嚇壞人 警方12小時內逮人取槍

赴美受訓行為不端、報告敷衍 退訓機師慘賠華航194萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。