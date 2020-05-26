房東PO房客欠租飆罵影片上網 反被提告妨害名譽

也是疫情受害者？知名爆怨粉團昨晚PO出桃園市中壢區房東收不到房租，和兩名房客口角反被嗆「兇什麼兇」、「妳（房東）去叫警察啊」，還要房東去查清楚法令規定要經過多久才可以要房客搬走。雙方爭執畫面被房東家人PO上網，房客隨即到派出所告房東妨害名譽，讓房東和家人傻眼。

警方昨晚接到110通報受理房客報案，稍晚通知房東被告一事，要出面說明，房東雖然覺得離譜但還是同意近日到派出所。家人氣不過，今晚再PO文，和昨天一樣引來不少網友聲援，建議反告侵占跟毀謗。