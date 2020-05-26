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房東PO房客欠租飆罵影片上網 反被提告妨害名譽
也是疫情受害者？知名爆怨粉團昨晚PO出桃園市中壢區房東收不到房租，和兩名房客口角反被嗆「兇什麼兇」、「妳（房東）去叫警察啊」，還要房東去查清楚法令規定要經過多久才可以要房客搬走。雙方爭執畫面被房東家人PO上網，房客隨即到派出所告房東妨害名譽，讓房東和家人傻眼。
警方昨晚接到110通報受理房客報案，稍晚通知房東被告一事，要出面說明，房東雖然覺得離譜但還是同意近日到派出所。家人氣不過，今晚再PO文，和昨天一樣引來不少網友聲援，建議反告侵占跟毀謗。
據了解，房東先前並未提告房客欠房租一事，雙方口角時，房客雖然聲量大讓房東覺得無理取鬧，但是也承認欠房租不對，不過要房東查清楚什麼時間點才可以要他們搬走，似乎對能繼續住下去胸有成竹，對房東和到現場的家人生氣指責、錄影，也不客氣回嗆「你繼續錄啊」，雙方口角中隱約聽出房客說自己是疫情受害者，但是房東認為房客是蓄意不繳房租又不肯搬出去。
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