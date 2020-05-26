館長開譙議員粗口批歧視同志 檢方認屬言論自由不起訴

館長陳之漢因批評台南市議員盧崑福在台南市議會質詢時的言論歧視同性戀，在網路直播上稱議員是「豬腦袋」，甚至用一連串髒話開譙，而遭到盧提告妨害名譽；新北地檢署偵辦此案，認為陳之漢雖然評論尖酸刻薄，但仍屬於憲法所保障言論自由，因此不起訴。

去年5月24日，盧崑福質詢台南市教育局時提及，同婚專法通過後，如果有老師是同性戀，學生有受影響的可能，而遭館長陳之漢認為盧的言論是在歧視同志，隔天就在網路直播中辱罵「我不知你在質詢三小」、「你這不是另類一種歧視嗎」，甚至說「因為你他媽是豬腦袋」，而遭到盧提告妨害名譽。

偵訊時，陳之漢堅詞否認，辯稱當時直播中有播放盧的質詢影片，因為對方有明顯歧視同性戀者的言論，他才會對其言論作回應。

檢方調查，陳之漢雖然批評中使用了許多粗俗不堪的言論，但他也在直播中提到「古代帝國就有同性戀，它會消失嗎？不會，它存在上千年」、「這是人生來的權利相互尊重，小朋友要讓他們了解」等語，顯見是針對反同質詢進行評論。