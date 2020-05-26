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總統選舉連署書消失？呂秀蓮狀告人民最大黨幹部查真相

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

前副總統呂秀蓮代表喜樂島參選2010總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。呂秀蓮譴責中選會應負刁難之責，並告發人民最大黨核心幹部張天鈞涉違反總統副總統選罷法個資法，她今第二度以告訴人身分赴台北地檢署出庭，聲請傳喚兩名拿走連署書的人到庭對質。

獨派團體喜樂島聯盟推薦呂秀蓮參選2020總統，並找來前南投縣長彭百顯擔任副手。呂、彭卻在連署送件最後一天（2019年11月2日）發出聲明表示，「坦然宣布退選」。

去年11月5日，呂秀蓮舉行記者會，爆料連署站開啟之後，受到有形無形的干擾、羞辱，甚至利誘，有些公然違法的地方，因為有某甲幫忙連署10萬份、某乙幫忙連署9萬份，本來答應要給A連署站卻被C單位搶走，很多志工等著要整理，卻遲遲沒有等到。

呂秀蓮說，甚至也有人幫忙設攤位連署，最後卻好像沒有回收連署信，因為這樣她決定保全證據，保護所有連署書，因此宣布不送連署書，避免送出去後下落不明，或連署的人被秋後算帳。

呂秀蓮表示，這些被搶走、取走的連署書，據說是有個大收買家，怎樣的利益她不知道，有人說或許「他們」希望獲得不分區提名因此送個禮物過去，拿一刀捅了她，也有人說是個好機會的外快，希望司法應該出面保護每個人的神聖公民權。

據了解，呂秀蓮認為當初協助她連署的兩名人士，卻拿走空白連署書；喜樂島拿走45萬9000份，只拿回8萬多份，人民最大黨拿走25萬3000份，繳回不到1萬份，且張天鈞拿到空白連署書後避不見面，導致拖過連署時間，涉嫌不法。

據悉，呂秀蓮指控，喜樂島承諾可以連署40萬份，結果繳回得很少。當天早上，喜樂島說被張天鈞拿去，張天均卻避不見面還換掉電話號碼，她才控告張違反總統副總統選罷法、個資法，希望檢察官幫她發掘真相。

呂秀蓮受訪表示，這根本是民主法治的重大違法行為，她只希望能知道真相。當初該些小黨推薦她參選，她可以不選，但也不能用如此的手段，希望借助公權力了解真相。

呂秀蓮強調，不是要對付誰，一方面影響到參選權，另一方面擔心連署人的個人資料，連署書沒交到她手裡恐做其他用途，也侵害到連署人的個資權利，站在維護良善民主憲政體制才訴請公權力，把這個案子查清楚。

前副總統呂秀蓮代表喜樂島參選2010總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書，事後，呂告發人民最大黨核心幹部張天鈞涉違反總統副總統選罷法、個資法。記者賴佩璇／攝影。
前副總統呂秀蓮代表喜樂島參選2010總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書，事後，呂告發人民最大黨核心幹部張天鈞涉違反總統副總統選罷法、個資法。記者賴佩璇／攝影。

呂秀蓮 個資 選罷法

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