兒少性剝削罰則輕 民團籲加重刑期

在兒少公聽會上，NGO團體希望提高刑度與增加輔導機制，不過在增加刑度方面，行政部門並沒有明確回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「兒童與少年性剝削防制條例執行以來，裁罰量、起訴率低，無法保障兒少性安全！」26日在時力立委王婉諭「預防N號房」公聽會上，台灣展翅協會秘書長陳逸玲呼籲，政府應提高現有條例的罰則至1年以上；婦女救援基金會副執行長杜瑛秋則希望政府可以增加輔導機制與宣導。不過衛福部與法務部互相推諉，並未討論出結果。

增加量刑防治性剝削

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，條例的39條中提到，無當持有兒少性剝削內容，第一次行政罰、第二次刑罰的規定，民間團體希望直接變成刑罰。另外，條例44條針對付費觀看者的部分，也要以刑罰處理。國外普遍都是5年-10年以下，他們希望提高罰則，並讓網路誘拐納入刑罰。

「兒少性剝削案件有查緝量低、起訴率低、成罪輕判的現象，警方沒有點數的話，查緝量就很低，裁罰數量只剩個位數。」兒福聯盟政策中心主任李宏文表示，歷年的案件通常不起訴或緩起訴居多（65.2%），因此希望加強獎勵機制，並設立跨部會部門因應，杜瑛秋則希望政府可以增加輔導機制與宣導。

社安網還需加強

衛福部保護服務司副司長郭彩榕回應，修法涉及比例原則，要跟法務部討論。不過法務部檢察司調辦事檢察官蔡沛珊回應，目前條例的36、38與39條皆符合法務部現行的量刑標準，因此法規修正需依衛福部的意見。她也提醒，由於有立委提案要增加刑法235條的量刑力度，如果到時候通過，條例的主管機關衛福部也要一併修正。

蔡沛珊提到，根據法務部資料，兒少相關案件的起訴率其實有7成左右，比一般案件平均4成的機率還要高。針對輔導機制與宣導，教育部國教署承諾會在國中小教育加強網路犯罪宣導，提高兒少網路使用的注意事項宣導。而NCC處長黃金益說，跨部會已有iWIN作為兒少網路監督的機關。

但現場民間團體普遍反應iWIN僅能通知業者移除私密照，無法主動防治兒少網路性剝削，iWIN執行長黃益豐回應，iWIN只是民間機關，但也跟高檢署、縣市婦幼隊建立聯絡窗口，完善社安網的防治。

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