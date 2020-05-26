聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒少性剝削罰則輕 民團籲加重刑期

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

在兒少公聽會上，NGO團體希望提高刑度與增加輔導機制，不過在增加刑度方面，行政部門並沒有明確回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
在兒少公聽會上，NGO團體希望提高刑度與增加輔導機制，不過在增加刑度方面，行政部門並沒有明確回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「兒童與少年性剝削防制條例執行以來，裁罰量、起訴率低，無法保障兒少性安全！」26日在時力立委王婉諭「預防N號房」公聽會上，台灣展翅協會秘書長陳逸玲呼籲，政府應提高現有條例的罰則至1年以上；婦女救援基金會副執行長杜瑛秋則希望政府可以增加輔導機制與宣導。不過衛福部法務部互相推諉，並未討論出結果。

增加量刑防治性剝削

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，條例的39條中提到，無當持有兒少性剝削內容，第一次行政罰、第二次刑罰的規定，民間團體希望直接變成刑罰。另外，條例44條針對付費觀看者的部分，也要以刑罰處理。國外普遍都是5年-10年以下，他們希望提高罰則，並讓網路誘拐納入刑罰。

「兒少性剝削案件有查緝量低、起訴率低、成罪輕判的現象，警方沒有點數的話，查緝量就很低，裁罰數量只剩個位數。」兒福聯盟政策中心主任李宏文表示，歷年的案件通常不起訴或緩起訴居多（65.2%），因此希望加強獎勵機制，並設立跨部會部門因應，杜瑛秋則希望政府可以增加輔導機制與宣導。

社安網還需加強

衛福部保護服務司副司長郭彩榕回應，修法涉及比例原則，要跟法務部討論。不過法務部檢察司調辦事檢察官蔡沛珊回應，目前條例的36、38與39條皆符合法務部現行的量刑標準，因此法規修正需依衛福部的意見。她也提醒，由於有立委提案要增加刑法235條的量刑力度，如果到時候通過，條例的主管機關衛福部也要一併修正。

蔡沛珊提到，根據法務部資料，兒少相關案件的起訴率其實有7成左右，比一般案件平均4成的機率還要高。針對輔導機制與宣導，教育部國教署承諾會在國中小教育加強網路犯罪宣導，提高兒少網路使用的注意事項宣導。而NCC處長黃金益說，跨部會已有iWIN作為兒少網路監督的機關。

但現場民間團體普遍反應iWIN僅能通知業者移除私密照，無法主動防治兒少網路性剝削，iWIN執行長黃益豐回應，iWIN只是民間機關，但也跟高檢署、縣市婦幼隊建立聯絡窗口，完善社安網的防治。

【更多精采內容，詳見

法務部 衛福部 兒福聯盟

延伸閱讀

「罷韓國家隊」？ 藍營斥法務部不公

原諒部徽被用作罷韓文宣？蔡清祥：查清楚再決定

傅崐萁刑期可合併 待台北地院裁定

影／部徽用作罷韓文宣可原諒？ 蔡清祥：查清楚再決定

相關新聞

房東PO房客欠租飆罵影片上網 反被提告妨害名譽

也是疫情受害者？知名爆怨粉團昨晚PO出桃園市中壢區房東收不到房租，和兩名房客口角反被嗆「兇什麼兇」、「妳（房東）去叫警察...

被欠150萬酬勞 俄羅斯女星安妮怒告前經紀人

俄羅斯籍女藝人安妮指控前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，以被廢止的舊公司名義替她安排工作，積欠超過150萬元酬勞，...

館長開譙議員粗口批歧視同志 檢方認屬言論自由不起訴

館長陳之漢因批評台南市議員盧崑福在台南市議會質詢時的言論歧視同性戀，在網路直播上稱議員是「豬腦袋」，甚至用一連串髒話開譙...

總統選舉連署書消失？呂秀蓮狀告人民最大黨幹部查真相

前副總統呂秀蓮代表喜樂島參選2010總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。呂秀蓮譴責中選會應負刁難之責，並告發人...

兒少性剝削罰則輕 民團籲加重刑期

「兒童與少年性剝削防制條例執行以來，裁罰量、起訴率低，無法保障兒少性安全！」26日在時力立委王婉諭「預防N號房」公聽會上，台灣展翅協會秘書長陳逸玲呼籲，政府應提高現有條例的罰則至1年以上；婦女救援基金會副執行長杜瑛秋則希望政府可以增加輔導機制與宣導。不過衛福部與法務部互相推諉，並未討論出結果。

伸手摸小一女童胸？社團老師提告爭清白獲勝訴

北部地區某國小一名廖姓社團男老師，2016年間被一年級女童指控趁她彈鋼琴時手伸進衣內摸胸，性平會認定構成性侵害，因此校方...

直播稱女教練性騷擾遭開除 館長陳之漢涉誹謗起訴

網紅「館長」陳之漢因離職女教練在網路評論健身房而不悅，去年2月直播時，指對方在其他健身房任職期間性騷擾其他男教練，結果被...

高雄男轉貼「外國人口水吐捷運手把」 緩起訴付1萬代價

高雄潘姓男子今年3月20日涉轉發圖文到臉書，指外國人想害台灣也疫情淪陷，故意把口水吐在捷運扶手上，遭民眾檢舉；橋頭地檢署...

連署書不到14萬份呂秀蓮退選 提告拿走連署書人違法

前副總統呂秀蓮欲代表喜樂島參選本屆正副總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。當時呂秀蓮譴責中選會應負刁難之責，並...

男單手騎車遭罰上萬 申訴還被扣車牌質疑警報復

南投縣名間陳姓男子今年3月因單手騎車被檢舉「危險駕駛」被開罰1萬2000元，陳不服向警方和監理單位申訴，未料再被加罰吊扣...

欠1.8萬房子被法拍 屋主借錢繳清罰鍰保住家

基隆市民陳青旭欠繳交通罰款1萬8千元，房子被法拍，成為新聞焦點。行政執行署20日宣布撤銷拍賣，陳青旭今天下午到基隆監理站...

參加友人慶生喝醉了 充氣床摩擦聲救了她

女子小蘋（化名）參加林姓友人的慶生活動，因她心情煩悶以致飲酒過量醉了，被安排睡在書房的充氣床，未料同為林男慶生的張男，見...

熱門新聞

三金影帝吳朋奉 被姪女發現陳屍陽台多時

台中2大型重機撞上左轉砂石車摔車 騎士1死1重傷

兄弟清水斷崖採「地獄美食」敬母 哥哥疑落海失蹤

軍人陳屍旅館 遺言：對不起父母 疑膠帶纏口鼻身亡

影／台南六甲半夜傳槍響嚇壞人 警方12小時內逮人取槍

赴美受訓行為不端、報告敷衍 退訓機師慘賠華航194萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。