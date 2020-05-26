伸手摸小一女童胸？社團老師提告爭清白獲勝訴

北部地區某國小一名廖姓社團男老師，2016年間被一年級女童指控趁她彈鋼琴時手伸進衣內摸胸，性平會認定構成性侵害，因此校方決定不續聘並請他接受20小時性平教育課程。廖男不服提告，台北高等行政法院依職權調查後，對於是否性侵害仍存在合理懷疑，判廖男勝訴，可上訴。

判決指出，廖男是該國小外聘的社團老師，2016年12月間，一名小一女童的母親向校方申訴，指女兒反應老師在下課時把手伸進上衣內摸胸，大約2、3次。

校方性平會隨即組成專案小組調查，隔年3月作成專案調查報告書，認定廖男隔著衣服摸胸，構成性騷擾行為，建議更換新社團老師、廖男應接受8小時性平教育課程；經申復重啟調查後，新的調查小組8月作成報告，認定廖男手伸進衣服內摸胸。

校方因此決定不續聘並請他接受20小時性平教育課程。廖男提起訴願，但訴願僅撤銷20小時部分，其餘不受理。廖不服提告，主張第1次調查小組有誘導詢問，訪談內容無證據能力；且刑事被控乘機猥褻罪已無罪確定。

他主張，刑事判決屬性平法規定的新事實或新證據，亦足以證明第2次調查報告違反經驗經驗、論理及證據法則，也沒構成性侵害犯罪要件，原處分等關於確認構成性侵害行為部分應予撤銷。

法院查出，女童在性平會調查時，對委員詢問有無碰到乳頭？觸摸位置？她僅「聳肩」及指著胸部中間上下動，並表示不知道胸部在哪裡。而同學則說曾看過女童坐在老師腿上彈鋼琴，但依同學們陳述內容，兩人互動並無異常之處。

此外，教室為開放式空間，窗戶透明玻璃、無窗簾，從窗戶外可直接見到教室內情形，同學下課時間進進出出，也有其他教師、職員進出的可能性，尚難想像廖男在此客觀環境下有可能將手伸入女童衣內摸胸。

法院依職權調查後，證據結果對性平會第2次調查報告所為廖男成立性侵害行為的認定，仍有難以排除的合理懷疑，不能形成廖男確有對女童為性侵害行為的確信。