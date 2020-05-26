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直播稱女教練性騷擾遭開除 館長陳之漢涉誹謗起訴
網紅「館長」陳之漢因離職女教練在網路評論健身房而不悅，去年2月直播時，指對方在其他健身房任職期間性騷擾其他男教練，結果被對方提告妨害名譽，經新北地檢署調查後，今被起訴誹謗罪。
檢警調查，離職女教練因為在網路評論館長的健身房要幫忙打掃，抱怨「前2小時在訓練，之後8小時都在掃地」，讓陳之漢感到不滿，開直播反擊。但是，陳之漢在直播提及女教練曾經性騷擾他人，還為此被其他健身房開除，也引起女教練反彈並提出自己才是性騷擾被害人，控訴陳妨害名譽。
偵訊時，陳之漢否認犯行，辯稱女教練性騷擾是健身業界都知道的事，且女教練自己也有在社群網站貼文，但後來刪掉了。他進一步指出，女教練是被控言語性騷擾，自己也有向該健身房的女員工求證過。
但是，檢方調查女教練與前健身房的勞資調解案件，確認女教練是遭男教練言語性騷擾，加上當時的主管未積極處理才離職，因此未採信陳之漢的說法。
檢方認為，陳之漢經營連鎖健身事業，並於網路社群媒體、影音串流平台分享影片，是富有名氣且粉絲眾多的網路紅人，其利用直播平台所發表的言論應負有較高的查證義務，但他未提出證據證明自己已詳實查證，依個人偏見加以揣測、誇大言論，引導觀眾認為女教練是故意摸其他男教練而遭開除，顯構成刑法的誹謗罪。
另外，陳之漢去年5月也在直播評論台南市議員盧崑福的質詢同性戀議題，當時他力挺同婚立場，但因多次飆罵髒話，又說「議員可否回答我，因為你他X是豬腦袋」，也被盧指控妨害名譽。檢方調查後，認為陳之漢的言論雖然粗俗不雅，但內容並非抽象侮辱謾罵，且政治人物對負面評價的容忍度應比一般民眾高，因此另案不起訴處分。
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