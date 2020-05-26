高雄男轉貼「外國人口水吐捷運手把」 緩起訴付1萬代價

高雄潘姓男子今年3月20日涉轉發圖文到臉書，指外國人想害台灣也疫情淪陷，故意把口水吐在捷運扶手上，遭民眾檢舉；橋頭地檢署傳喚潘到案後，認定他未經查證就轉傳不實訊息，違反肺炎防治及紓困特別條例，考量認罪、貼文已刪，全案偵結處緩起訴，條件為繳國庫1萬、參加1場法治教育。

「台灣事實查核中心」先前澄清過，此圖文拍攝地點在香港地鐵，不是台灣，也有國外的通訊社報導指出，畫面中的外國男子是一名對沖基金公司經理，3月18日已在臉書上發表道歉。

檢方調查，潘姓男子（46歲）今年3月20日中午12點多，在公司用LINE時看到流傳的圖文「大家趕快提醒身邊的朋友，很多外國人開始在臺灣做這件事，想害臺灣人也淪陷疫情，所以他們現在都故意把口水吐在捷運手把上」，圖片背景是一名外國男子在捷運車廂以手摀鼻的畫面。