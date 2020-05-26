聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男轉貼「外國人口水吐捷運手把」 緩起訴付1萬代價
高雄潘姓男子今年3月20日涉轉發圖文到臉書，指外國人想害台灣也疫情淪陷，故意把口水吐在捷運扶手上，遭民眾檢舉；橋頭地檢署傳喚潘到案後，認定他未經查證就轉傳不實訊息，違反肺炎防治及紓困特別條例，考量認罪、貼文已刪，全案偵結處緩起訴，條件為繳國庫1萬、參加1場法治教育。
「台灣事實查核中心」先前澄清過，此圖文拍攝地點在香港地鐵，不是台灣，也有國外的通訊社報導指出，畫面中的外國男子是一名對沖基金公司經理，3月18日已在臉書上發表道歉。
檢方調查，潘姓男子（46歲）今年3月20日中午12點多，在公司用LINE時看到流傳的圖文「大家趕快提醒身邊的朋友，很多外國人開始在臺灣做這件事，想害臺灣人也淪陷疫情，所以他們現在都故意把口水吐在捷運手把上」，圖片背景是一名外國男子在捷運車廂以手摀鼻的畫面。
檢方接獲檢舉展開偵辦，認為潘姓男子未經查證內容是否真實的情況下，就發布在個人臉書塗鴉牆上，犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的不實訊息罪，考量他承認犯行，並立即刪除貼文，已有悔悟，且沒有其他前科，經過教訓應知警惕，給予緩起訴處分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言