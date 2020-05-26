廣告放外國大使參加葡萄節照片 埔心鄉：遭冒用
臉書詐騙廣告連彰化葡萄也不放過！彰化埔心鄉長張乘瑜指出，有民眾發現臉書廣告，冒用他和百大青農胡志豪邀外國大使參加埔心葡萄節的照片，販賣葡萄果乾，呼籲民眾勿上當。
張乘瑜指出，臉書廣告的來源不明，鄉公所已經向法務部調查局彰化調查站報案。
張乘瑜接受媒體聯訪時說，最近有鄉民跟他反映，在臉書看到有人以彰化埔心葡萄節為號召，販賣葡萄果乾，不過網路廣告內容有問題，上面寫的雖然是埔心在地的葡萄，但用的照片卻是南投信義鄉賣葡萄的活動照，還有彰化埔心葡萄節以及外國大使聯合參加埔心葡萄節的活動照。
張乘瑜指出，網路廣告還盜用埔心鄉出身的百大青農胡志豪在果園採收的照片；而埔心鄉近幾年積極行銷葡萄產業，每株葡萄幼苗到結果需耗時2年，但網路廣告卻把彰化埔心的葡萄產業形容為有如歐洲葡萄酒莊的在地產業，叫在地的葡萄產業情何以堪。
張乘瑜說，臉書的網路廣告內容錯誤，讓人不禁懷疑商品來源的正當性，呼籲民眾不要上當，透過詐騙網站訂購葡萄果乾，以免落入詐騙集團的圈套。
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