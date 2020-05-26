連署書不到14萬份呂秀蓮退選 提告拿走連署書人違法

前副總統呂秀蓮欲代表喜樂島參選本屆正副總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

前副總統呂秀蓮欲代表喜樂島參選本屆正副總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。當時呂秀蓮譴責中選會應負刁難之責，並告發特定人士違反總統副總統選罷法，她今第二度以告訴人身分赴台北地檢署出庭，仍偵訊中。

去年11月2日，呂秀蓮、彭百顯辦公室提出5點批評。

第一、「總統副總統選舉罷免法」強制連署人需附身份證影本之規定，侵害公民隱私權，嚴重阻礙連署之進行，根本違憲。

第二、中選會不許被連署人在連署書上註記「回收地址」，造成國內外各地連署人不知如何回寄連署書的困擾，應負刁難之責。

第三、國內主流媒體及政論節目明顯「政媒掛鉤」，淪為特定候選人的競選工具，並全面無情封殺呂彭相關新聞，形同「媒體集體謀殺 」，當權者高喊民主，卻公然摧殘民主，而媒體自甘墮落，應受國人公譴。

第四、全國各地連署站確實遭受各種形式的恐嚇、辱罵及干擾，甚至收買，以致實際收到的連署書與預期可收的數量產生嚴重落差，內情並不單純，因此決定不提交連署書。

第五、非公務機關對個人資料之蒐集，應遵守個資法規定，凡已收取呂彭參選連署書而未繳回呂彭被連署人者，應承負法律責任。為此，特別呼籲各界人士提供有關連署之不法情事以供查究。

據了解，呂秀蓮認為當初協助她連署的兩名人士，卻拿走空白連署書，一人拿走45萬9000份，只拿回8萬多份，拿25萬3000份，繳回不到1萬份，2人分屬不同政黨，拿到空白連署書後避不見面，導致拖過連署時間，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法。