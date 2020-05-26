台糖畜殖場異味超標挨罰30萬 採樣地點違誤法官撤單

台南市環保局前年5月25日派員赴台糖歸仁南沙崙畜殖場稽查，進行周界異味汙染物稽查檢測，結果異味汙染物300超標，並依違反空氣汙染防制法裁處30萬罰鍰且接受2小時環境講習，台糖不服提起訴願被駁回，上訴高雄高等行政法庭發回更審，台南地院認原處分適用法規不當且未在周界外採樣等違誤，撤銷原處分及訴願決定，可上訴。

台糖主張，環保局採樣位置位於公司所有使用界線內，而非排放標準的周界外。而且採樣地點的下風處，也是民間養雞場、養豬場及露天堆肥曝曬場的下風處，有遭受其他汙染源背景濃度干擾的疑慮。

台糖指出，原處分引用2018年8月1日修正公布空汙法裁處，有適用法規錯誤的情事外，環保局在畜殖場門口採樣，採樣地點為農業區內，應適用既存汙染源的排放標準，而非適用新汙染源裁罰準則。同時，環保局採樣地號為公司飼料車等農牧用車及員工上下班行走，屬於私人土地，並非既成道路。

台糖強調，環保局採樣地點為公司所管理、使用周界內，也未排除背景汙然源，採樣結果顯然不能作為裁罰依據，而且原處分援引的法條及裁罰準則也不適法，要求撤銷原處分及訴願決定。

環保局表示，2018年5月25日15時30分派員至該畜殖場稽查，並在該場周界外下風處（大門口外）執行周界異味汙染物採樣作業，採集樣品1袋，樣品委託檢測機構進行異味汙染物官能測定，結果異味汙染物測值為300，超過法定排放標準限值30。

因此，該局依違反空氣汙染防制法相關規定裁處30萬元罰鍰，並限於同年10月25日前完成改善，併處環境講習時數2小時。

台南地院認為，原處分引用2018年8月1日修正公布的空汙法第62條第1項予以裁處，適用法規有誤，且採樣地號屬於私人土地內道路，非既成道路，環保局在畜殖場門口採樣，採樣地點為農業區內，是既設畜牧場所且飼養規模未變更，應適用既存汙染源的排放標準。