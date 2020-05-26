男單手騎車遭罰上萬 申訴還被扣車牌質疑警報復

南投縣名間陳姓男子今年3月因單手騎車被檢舉「危險駕駛」被開罰1萬2000元，陳不服向警方和監理單位申訴，未料再被加罰吊扣車牌3個月，質疑「遭警方報復」；警方則說明，監理站受理該申訴案後發現該違規行為，依規定還得吊扣牌照，因此函文給縣警局，警方就是依法補開罰，「並不是什麼報復」。

南投縣議員陳翰立日前接獲陳情，陳男今年3月在南投市彰南路騎車，但因當時身體不適，而將左手插外套口袋，雖單手騎車，但行車平穩行進，也無蛇行等危險行為，比起闖紅燈、超速等嚴重違規還輕微，被開出1萬2000元已不符比例原則，申訴後竟還被多開了一張吊扣車牌3個月，像在「報復」令鄉親無法接受。

陳也強調，危險駕駛主要是要開罰飆車、故意蛇行的嚴重違規行為，與單手平穩行車的狀況不同，所以去年台北士林地院就有判例，認為左手插口袋、右手騎車，過程並未影響他人通行，不構成「以其他危險方式駕車」而判決撤銷罰單，警方在開出類似的罰單時應更慎重，畢竟1張萬元罰單可能就是民眾半個月薪水。

對此，南投縣警局交通隊表示，根據民眾檢舉影片，陳男右手單駕逾10秒，且行駛中擺頭左右觀看未注意車前狀況，考量路況多變，若失去平衡使機車傾倒或歪斜，波及旁車或後車，恐危害其他用路人生命財產安全，因此依「道路交通管理處罰條例」開罰，開罰金額也符合第43條規定6000至2萬4000元的罰鍰範圍。