欠1.8萬房子被法拍 屋主借錢繳清罰鍰保住家

基隆市民陳青旭欠繳交通罰款1萬8千元，房子被法拍，成為新聞焦點。行政執行署20日宣布撤銷拍賣，陳青旭今天下午到基隆監理站繳清罰款，確定房子保住了，後續還要繳納執行程序行政費用1萬多元。

陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，行政執行署宜蘭分署將他名下值約250萬元的房子，以135萬5400元法拍賣。法律學者陳志龍等人認為執行程序不公不義，且有違比例原則，出面聲援。

陳志龍說，陳家屋內還有電視機等動產可供拍賣，不解執行署為何超額查封；後來調卷研究，又提出未貼封條、筆錄有疑點等問題，陪陳青旭向宜蘭分署遞交「行政執行聲明異議曁聲請停止點交狀」。

行政執行署今收受宜蘭分署聲議案後展開調查，確認陳青旭有多次欠繳稅費及罰鍰紀錄，宜蘭分署執行陳青旭名下財產並無違誤，但查封筆錄及測量筆錄確有不周，拍賣公告記載的標的物，似有滅失不存在狀況。

執行署表示，經命宜蘭分署再行查證審酌，確認拍賣公告記載的木造房屋，拍賣前已全部滅失，20日依職權撤銷本件拍賣程序，回復到拍賣前狀態，並撤回送請審議的聲明異議案件。