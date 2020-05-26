參加友人慶生喝醉了 充氣床摩擦聲救了她

女子小蘋（化名）參加林姓友人的慶生活動，因她心情煩悶以致飲酒過量醉了，被安排睡在書房的充氣床，未料同為林男慶生的張男，見有機可乘，竟溜入書房脫掉小蘋的衣褲，欲性侵害被害人時，因充氣床摩擦發出聲響，林男聽到至書房制止，台中高分院依乘機猥褻罪將張男判刑8月。可上訴三審。

一審審理時，張男希望能獲緩刑，但小蘋因本案心靈受創甚鉅，以致於在一審準備程序時，即已表明無意願與張男和解，她不願意原諒張男，因此一審將張男判刑8月。

張男上訴二審，在刑事聲明上訴暨上訴理由狀附具面額新台幣6萬元的郵政匯票，欲賠償被害人，然被害人仍不原諒他，致仍無與被害人成立和解，雖張男於一、二審審理期間均表示悔悟之意，然未能進一步取得被害人諒解，因此將全案駁回。

判決書指出，張男於2018年10月18日晚間，前往台中市西屯區友人林男的住處，為林男慶生，而小蘋也至該處，參與林男的慶生活動，3人飲用多種酒類後，小蘋因先前所涉毒品案件須於次日開庭，心情煩悶，以致飲酒過量，意識已非清醒。

林男乃安排小蘋在他住處書房充氣床睡覺，而張男被安排睡在客廳沙發，林男則睡自己房間。至19日凌晨3時，張男趁小蘋酒醉不省人事而不知抗拒之際，獨自進入書房，先脫小蘋及自己下半身衣褲，再親吻她嘴部及撫摸身體，並以生殖器磨蹭。