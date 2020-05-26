蕉農氣憤棍打竊賊綁「死豬結」致死 自首輕判3年8月

屏東高樹鄉的楊姓香蕉農，3年前追捕竊蕉賊鄭姓男子，涉持竹棍痛毆，還以「死豬結」將雙手及雙腳捆綁一起長達2個小時，導致鄭全身發抖死亡；一審考量楊遭竊多次，未能控制情緒犯案，已賠110萬和解，情堪憫恕減輕判3年8月徒刑。上訴後，高雄高分院認為他符自首，依妨害自由致死罪改判3年徒刑，可上訴。

判決指出，楊姓男子（41歲）的香蕉被偷過很多次，案發前他已在香蕉園看顧多天，2017年5月27日上午7點22分時，接獲母親指疑有竊賊，他趕赴現場撞見鄭姓男子拿著鐮刀偷香蕉，小貨車上還有割下的多串香蕉，氣憤追打。

楊姓男子持竹棍追上鄭姓男子，毆打並壓制鄭在地、奪下鐮刀，持續痛毆鄭的身體、四肢及臀部教訓，並反綁鄭的雙手固定在香蕉樹鐵桿上，之後又改把鄭雙手、雙腳拉至身體前方綑綁一起，形成「死豬結」。

當天10點多時，鄭姓男子出現身體發抖，楊姓男子卻沒理會持續逼問，得知疑有另名潘姓共犯，楊便與友人開車前去找人，不過對方沒承認；約12點返回香蕉園，鄭雖已獲別人協助鬆綁，但奄奄一息躺地上，楊與友人於是將他搬上車載去潘家對質，潘仍沒承認，後來一群人12點半回到香蕉園，鄭此時無動靜，警方獲報到場，楊主動承認行凶。

法醫驗屍發現死者吸食安非他命過量，多重藥物中毒，身上多處鈍力傷、肋骨骨折，導致嚴重橫紋肌溶解症，且死豬結綁法害呼吸困難、姿勢性窒息。

楊姓男子雖不否認打人綑綁，辯稱是鄭姓男子一開始要求別報警，他與友人為追查共犯才拖這麼晚，一審合議庭認為是卸責之詞。

一審考量，種植香蕉到收成耗時長又費工，楊已遭竊多次，且竊賊因在光線昏暗之下無法分辨香蕉是否成熟，將香蕉全數割下後再挑選，造成他損失慘重，因此連續多天在香蕉園看顧，身心疲憊案發時才無法控制氣憤情緒，他也付110萬和解，惡性非重大，情堪憫恕可減刑，依傷害致死罪判3年8月徒刑，另楊姓、李姓友人依剝奪他人行動自由罪判4月，可易科罰金。