雲嘉南5年酒駕違規5萬3千人 首場重考必修課42人報到

酒駕害人害己！立法院去年通過酒駕吊銷駕照違規人，重考前需先上完酒駕防制教育課程，雲嘉南地區首場酒駕防制教育課程，昨、今天在嘉義區監理所開班，防疫期開放名額50名，預約額滿，首場42人報到。

嘉義區監理所長李輝宏說，酒駕零容忍，3月起酒駕違規行為人申請重考駕照一律適用，轄區雲嘉南縣市5年內酒駕違規有5萬3千人次，累犯最高紀錄9次有3人，嘉義縣、嘉義市、台南市各1人。

其中2016年至2018年，因酒駕被吊銷駕照申請重考人數平均每年有202人，駕駛汽車違規部分佔92%，以往駕駛人吊銷駕照禁考期間屆滿後，即可申請重新考照，現在要自費2800元、上滿15小時的酒駕防制教育課程，取得上課證明才可申請，累犯3次以上另需上完1年至少12次酒癮治療課程。

呼籲駕駛人切勿酒後開車，以身試法，違規者除了需面對鉅額罰鍰並上相關課程外，將來考取駕照後，也會被註記1年內限駕駛配備車輛點火自動鎖定裝置 （酒精鎖）的車輛。

去年酒駕違規新制上路，為有效嚇阻酒駕累犯，交通部公路總局推動「震撼教育」，嘉義市監理站與嘉市政府等單位首次合作，在嘉義市殯儀館辦理首次情境體驗道安講習課程，安排48名學員在殯儀館上酒駕道安課，將禮儀廳布置成靈堂氣氛，實地經過停放大體冰櫃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康