影／台中市區見肉豬逛大街 粗心駕駛沒關好一口氣丟4隻

台中市一名粗心的蘇姓貨車司機日前台中肉品市場載運豬隻要回廠屠宰，未料行經北屯、潭子一帶時，疑因貨車柵欄沒有拴緊，導致豬隻掉落到路面，一口氣掉落4隻，市民看到豬隻在車道上遊走、逛大街時，擔心發生交通事故，趕緊通報第五警分局警員到場，警方查看豬隻編號後，順利聯絡到司機到場，將豬隻載走，因蘇姓司機已違反道交條例規定，今依法告發。

台中市第五警分局北屯所警員李隆明、洪玫君18日下午2時許獲報，有豬隻在車道、人行道上「逛大街」，恐致生交通事故，警方獲報到場時，已有熱心民眾將豬隻綑綁在路旁，分別在東山路、旱溪東路及松竹路、旱溪東路口發現一隻，警方透過豬隻身上的編號，詢問台中市肉品市場後，查出購買豬隻的業者，並聯絡司機到場領回豬隻。

據查，蘇姓司機（54歲）到場後向警方致歉，並透露疑似是因貨車的柵欄在離開肉品市場時沒拴緊，才導致豬隻掉落、脫逃，他是開到潭子區旱溪東路聚興橋時，有民眾告訴他豬隻掉落，他才馬上回頭找，一共在北屯、潭子一帶掉了4隻，在警方協助下，已全數找回。

根據道路交通管理處罰條例，蘇姓司機未捆妥貨物導致掉落已違法，今依法告發後，函送台中市交通事件裁決處開罰，可開罰3000元至9000元。