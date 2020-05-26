修法後首件！機上盒免費看付費頻道 警抓進口商9人送辦

保二總隊刑大偵二隊在5月初查獲綽號「小明」的機上盒業者，查扣千餘件機上盒、貨單等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

強調免費收視頻道的機上盒在坊間並不少見，但仍有不肖業者透過機上盒，違法讓消費者免費收看付費頻道，不過立法院已針對違法侵權的機上盒業者進行規範，去年5月修改著作權法上路施行，保二總隊刑大偵二隊在修法後針對綽號「小明」的機上盒業者進行蒐證，今年1月查扣涉案機上盒等千餘件贓證物後，勘驗相關證據，認定業者的機上盒提供非法訊源程式讓消費者免費收看付費頻道，全案在5月初依違反著作權法將涉案9人移送後，檢方裁定進口商、經銷商等二人以6萬至10萬不等金額交保。

保二總隊刑大偵二隊在去年5月初，立院修法著作權法上路後，針對綽號「小明」的機上盒業者進行蒐證，經過長達數個月的偵辦後，在今年1月2日兵分多路，前往桃園、台中、台南、高雄等地，查扣涉嫌侵權的機上盒、進出貨單、廣告宣傳單、手機等贓證物，總計1234件。

警方另帶回進口商、經銷商、實體店面業者、網拍業者等9人詢問，業者「小明」辯稱，才做機上盒不到一年時間，賣出約1500台左右的機上盒，獲利約300餘萬元，不知道販售的機上盒有違反相關法律。其餘涉案人也都矢口否認涉案，辯稱不知販售的機上盒違反法律。

保二總隊刑大偵二隊在查扣相關機上盒後，檢視相關證據，並函詢各大電視台委任衛星公司律師、日本內容產品海外流通促進機構（CODA）告訴代理人後，確認業者的機上盒有侵權行為，侵權市值初估達1.1億元。

全案在5月1日將涉案「小明」等9人移送台中地檢署訊問，檢方訊問後命「小明」以6萬元交保，另名經銷商以10萬元交保，其餘涉案人請回。

保二總隊刑大偵二隊指出，此件機上盒違法侵權的案件也是修法後查獲的首例，去年立院已針對著作權法進行修改，並公布施行，只要機上盒業者有「提供連結侵權網站之程式、設備等侵害行為態樣」，就可能觸法，可處2年以下有期徒刑、拘役，或科或併科50萬元以下罰金。